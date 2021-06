Bắt kẻ chặn đường hành hung, cướp bình gas của công ty khác ở Bắc Giang

(VTC News) -

Ngày 29/6, trả lời VTC News, Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an TP Bắc Giang đã ban hành quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hân (SN 1980, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo công an TP Bắc Giang, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Quốc Hân có hành vi chặn đường, hành hung tài xế Lê Văn Thắng, cướp xe và hàng hóa của Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương trên địa bàn TP Bắc Giang.

Cơ quan công an TP Bắc Giang đang tạm giữ số tài sản của Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Sau khi chặn xe, hành hung tài xế Lê Văn Thắng, Nguyễn Quốc Hân gọi người đến để chuyển hết hàng hóa đem đi nơi khác.

Như VTC News đưa tin, khoảng 13h ngày 26/6, trong lúc làm nhiệm vụ giao hàng và chở gần 130 vỏ bình gas của Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương từ Lục Ngạn về thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), tài xế Lê Văn Thắng bị Nguyễn Quốc Hân chặn đường “cướp” xe và hàng hóa đang vận chuyển.

“Sau khi xe tải BKS: 29H-121.63 từ phía sau vượt lên chặn đường, chưa hiểu chuyện gì thì tôi thấy ông Hân và vợ chạy tới giật chìa khóa xe. Đồng thời, người này liên tục dùng mũ cối đánh tới tấp vào đầu tôi và bảo “tao sẽ gọi mấy thằng đến đập cho mày một trận”.

Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau đó, người này đánh xe vào lề đường và cầm theo tuýp sắt trên tay quay lại nên tôi đã hốt hoảng bỏ chạy thoát thân về phía huyện Lục Nam. Từ xa, tôi thấy người này đánh xe chở hàng của tôi vào lề đường và bắt đầu chuyển hàng sang xe của họ nên tôi đã gọi điện trình báo vụ việc với quản lý của Công ty An Dương”, tài xế Lê Văn Thắng bức xúc kể.

Theo anh Thắng, từ năm 2019 đến 2020, anh làm thuê, đi giao gas cho gia đình ông Hân tại phường Dĩnh Kế. Do cho khách hàng mượn vỏ bình gas để sử dụng, chưa thu hồi được nên anh bị đuổi việc.

“Việc nợ bình gas của ông Hân thì tôi vẫn công nhận là đúng. Tôi vẫn nhận nợ và tích cực thu hồi lại, trả của ông này. Tuy nhiên, chuyến hàng này là của Công ty An Dương, không phải của tôi và của ông Hân. Tôi có nợ thế nào thì họ cũng không được chặn đường, cướp xe và hàng hóa như vậy", anh Thắng thông tin.

Vụ việc sau đó được trình báo tới Công an TP Bắc Giang để xử lý.