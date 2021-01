Bắt kẻ bị truy nã trong băng nhóm thuê ô tô đi trộm cắp

(VTC News) -

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng truy nã Đàm Ngọc Đại Dương, (29 tuổi, quê quán TP Hà Nội; thường trú thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Đàm Ngọc Đại Dương là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Đàm Ngọc Đại Dương.

Theo cơ quan công an, từ 25/4 đến 11/5/2019, Đàm Ngọc Đại Dương và Đặng Quốc Trí cùng đồng bọn thuê xe ô tô đi từ Bình Phước sang Lâm Đồng tìm xe mô tô sơ hở để trộm cắp.

Trong khoảng thời gian này, nhóm đối tượng liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản là 5 xe mô tô các loại trên địa bàn huyện Di Linh (kết quả định giá tài sản 5 xe mô tô bị trộm cắp trên 160 triệu đồng). Đến vụ thứ 5 thì các đối tượng bị công an bắt giữ. Riêng Đàm Ngọc Đại Dương đã kịp bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh ra quyết định truy nã bị can.

Đêm 18/1/2021, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ được Đàm Ngọc Đại Dương khi đối tượng này vừa về tới nhà thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.