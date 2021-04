Bắt kẻ bị truy nã, dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 15/4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra bắt giữ Phạm Việt Hùng (SN1984, trú tại Phường Nghĩa Đức, T.P. Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Hùng tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, trong quá trình làm ăn kinh doanh, Hùng được anh Phạm Tuấn Huỳnh (em trai của Hùng) cho thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyn Dai và Sơmi Rơmoóc mang biển kiểm soát 48R - 001.05 để phục vụ việc chở hàng hóa.

Hùng và Huỳnh thông qua mạng xã hội facebook, bàn bạc thống nhất đặt mua một bộ giấy phép giấy tờ xe giả của chiếc xe trên rồi mang đi thế chấp để lừa vay mượn và chiếm đoạt tiền của người khác.

Cụ thể, Hùng và Huỳnh gặp ông Nguyễn Hữu Cường ( trú huyện Dầu tiếng, tỉnh Bình Dương) và một số người khác thế chấp giấy tờ xe giả để lừa đảo vay mượn với số tiền hàng tỷ đồng. Sau một thời gian, ông Cường cùng nhiều người phát hiện sự việc nên đã làm đơn tố cáo Hùng đến cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, bắt giữ Phạm Tuấn Huỳnh, còn Phạm Việt Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Việt Hùng. Đến ngày 10/4/2021, khi Hùng đang lẫn trốn tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bị các trinh sát Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.