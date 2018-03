Bắt gọn hàng chục con bạc đang say sưa xóc đĩa dịp Tết ở Nghệ An

(VTC News) - Đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) bắt giữ ông trùm cùng hàng chục con bạc đang say sưa trên chiếu bài.

Ngày 19/2, đại diện Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 218B, tóm gọn ông trùm cùng hàng chục con bạc tại tụ điểm lớn đánh bạc lớn trên địa bàn huyện. Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn). Theo đó, để tiếp tục đấu tranh chuyên án 218B, vào 20h15 ngày 17/2 (nhằm mùng 2 Tết), sau quá trình điều tra theo dõi, Công an huyện Anh Sơn ập vào nhà đối tượng Trần Văn Điệp (SN 1970, ngụ khối 1B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) và bắt quả tang đối tượng cùng 9 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Cụ thể, 9 đối tượng cùng tham gia gồm Nguyễn Văn Túy (SN 1975, ngụ khối 4B, thị trấn Anh Sơn); Lê Đình Long (SN 1988, ngụ thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn); Cao Tiến Lực (SN 1987, ngụ khối 1B, thị trấn Anh Sơn); Nguyễn Xuân Kiều (SN 1987, ngụ thôn 15, xã Hội Sơn); Trần Văn Tình (SN 1979), Bùi Xuân Tùng (SN 1957), Trần Văn Quyền (SN 1974), Lê Hải Đăng (SN 1977, 4 đối tượng này cùng ngụ khối 4A, thị trấn Anh Sơn). Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được các tang vật gồm: 1 bát, 1 đĩa, 4 con xúc xắc hình tròn và hơn 2 triệu đồng giữa chiếu bạc. Ngoài ra, quá trình lục soát khu vực xung quanh chiếu bạc và trong người các đối tượng, các chiến sĩ công an thu giữ được 20 điện thoại di động, gần 29 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ đánh cờ bạc bịp. Qua đấu tranh bước đầu, lực lượng Công an huyện Anh Sơn xác định số tiền các đối tượng trên sử dụng đánh bạc là gần 18 triệu đồng. Dụng cụ đánh bạc bịp được phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Văn Tuý. (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn). Được biết, trong các đối tượng bị bắt quả tang trên, đối tượng Nguyễn Văn Tuý (tự Tuý Mận) được xem là ông trùm bạc và là con bạc bịp không những có tiếng ở đất Anh Sơn mà còn nổi tiếng ở các huyện lân cận như Đô lương, Con Cuông, Tân Kỳ,... Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo đúng quy định pháp luật. >>> Đọc thêm: Truy tố 30 đối tượng trong tụ điểm đánh bạc đá gà trực tuyến An Nhiên