Bắt giữ thanh niên cầm dao xông vào phòng trọ trói 2 nữ sinh viên, cướp tài sản

(VTC News) -

Chiều 11/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng di lý Hồ Thanh Hải (33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) từ Khánh Hòa về Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ cướp tài sản của 2 nữ sinh.

Trước đó, 13h30 ngày 10/11, nữ sinh viên Mai Lan Uyên (21 tuổi, trú xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định) và Phạm Thị Kiều Oanh (22 tuổi, trú Bàu Vàng 6, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang ở phòng trọ K158/2 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê thì bị một nam thanh niên xông vào khống chế.

Kẻ này cầm dao đe dọa, lấy băng keo mang theo trói chân, tay 2 nữ sinh viên và nhốt vào nhà vệ sinh, sau đó cướp 1 laptop, 2 điện thoại rồi bỏ trốn.

Hồ Thanh Hải. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê giao Đội Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, trích xuất camera truy tìm nghi can.

Do nghi can đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt nên rất khó nhận diện, chỉ xác định thanh niên này cao khoảng 1,7m, người gầy.

Truy vết nhanh, Đội Cảnh sát Hình sự xác định nghi can chạy xe máy ra khỏi TP Đà Nẵng, vào Quảng Ngãi rồi đón xe khách của nhà xe Bình Tâm để vào TP.HCM.

Khẩn trương truy đuổi, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) và Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa chặn xe khách, khống chế nghi can.

Đấu tranh tại chỗ, nghi can khai tên Hồ Thanh Hải (33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và thừa nhận gây ra vụ cướp.

Mở rộng điều tra, công an xác định Hải có 6 tiền án về các tội “Trộm cắp”, “Cướp giật tài sản”, sau khi ra tù không về nhà mà sống lang thang và tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ hình sự Hải, đồng thời thu hồi laptop, điện thoại để trả lại cho 2 nữ sinh viên.