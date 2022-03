Bắt giữ nghi can bị truy nã 'đặc biệt nguy hiểm' sau 9 năm lẩn trốn

(VTC News) -

Ngày 9/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1972, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ngày 8/3, tại khu chung cư Thái An (thuộc tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM) bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh khi đang lẩn trốn tại đây.

Cơ quan công an cho biết, năm 2001, Nguyễn Tuấn Anh từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 9 năm tù giam về tội "Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài". Đến năm 2013, Tuấn Anh bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Tuấn Anh được Công an Điện Biên di lý về tỉnh Điện Biên.

Trong 9 năm lẩn trốn, Tuấn Anh liên tục thay đổi nơi ở, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương hòng che mắt cơ quan công an.