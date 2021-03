Bắt giữ lượng ma túy đá 'khủng' ở Tiền Giang

(VTC News) -

Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với Lý Thanh Sang (40 tuổi) và Lê Văn Hổ (39 tuổi) cùng ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: C.A)

Theo điều tra, vào khoảng 23h30 ngày 16/3, tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã Tam Hiệp kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 63A-098.65 do Cao Hoàng Phương (ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Phương tiện các đối tượng dùng vận chuyển ma túy. (Ảnh: C.A)

Kết quả, cảnh sát phát hiện trong áo của Sang chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá trọng lượng khoảng 500 gram. Riêng trong người Hổ chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá trọng lượng khoảng 30 gram.

Cùng ngày, Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra nhà trọ của Sang thu giữ 20 viên nén nghi là thuốc lắc, nhiều túi dùng để chia tách ma túy.

Thu giữ nhiều gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. (Ảnh: C.A)

Phòng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành trưng cầu giám định số ma túy nói trên. Kết quả, tổng lượng ma túy thu giữ là hơn 530 gram. Địa bàn hoạt động của các đối tượng chủ yếu ở các xã thuộc huyện Cái Bè như: An Hữu, Hòa Hưng, An Thái Trung, An Thái Đông…

Theo điều tra, Sang và Hổ tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ tháng 9/2020 đến nay. Các đối tượng này thương xuyên đi từ tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM để mua ma túy, mỗi lần từ 300 - 500 gram, mang về các nhà trọ, khách sạn, nhà riêng tại xã An Hữu để bán lại cho các con nghiện với giá từ 1 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Theo Phòng CSĐTTP về ma túy, số lượng ma túy thu giữ được từ 2 đối tượng Sang và Hổ là lượng ma túy mà Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay.