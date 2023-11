Bắt giữ kẻ vận chuyển thuê gần 20.000 điếu thuốc lá điện tử

(VTC News) -

Ngày 24/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa tạm giữ một xe tải chở 19.200 điếu thuốc lá điện tử về Sơn La tiêu thụ.

Trước đó, đêm 23/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại QL6, lực lượng Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã dừng, kiểm tra xe ô tô mang BKS 27F-00090 đi tuyến Điện Biên – Hà Nội do Đặng Văn Nhứ (SN 1980, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Thời điểm này, trên xe còn có 2 phụ xe khác là Nguyễn Ngọc Cương (SN1986, trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên) và Lò Văn Quỳnh (SN1989, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Đặng Văn Nhứ tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 70 hộp giấy chứa 19.200 điếu thuốc lá điện tử. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên thì Nhứ không xuất trình được.

Nhứ khai nhận vận chuyển cho một người khác với giá 30.000 đồng/hộp. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

70 hộp cát tông chứa 19.200 điếu thuốc lá điện tủ bị công an bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Cách đây không lâu, Bộ Công an cũng vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy, chủ yếu bán buôn số lượng lớn, do Lê Anh Thơ (Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Theo công an, Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, các thiết bị của thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển.

Các đối tượng pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy.

Với mỗi loại, Thơ bào chế ra 3 vị khác nhau. Tẩm ướp ma túy xong, các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử Ampire Chill và thuốc lá điếu Dominix.

Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội nói là các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng.