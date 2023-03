Bắt giữ giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh nâng khống giá thiết bị giáo dục

(VTC News) -

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng) và Trần Văn Tuân (SN 1978, Phó Giám đốc) về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng và các đơn vị liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thuỷ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thanh Thủy và Trần Văn Tuân để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can.

Như VTC News đã đưa tin, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cuối năm 2022 đã chỉ ra hàng loạt bất thường trong công tác quản lý đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung có 15 gói thầu, tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tự mua sắm 2 gói thầu.

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục, các đơn vị trúng thầu đã có sự tráo đổi phụ lục trong phần hồ sơ. Nghiêm trọng hơn, một số gói thầu có hiện tượng các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa cho nhau qua một đơn vị trung gian nhằm đẩy giá thiết bị, hợp thức hóa giá trúng thầu, giá hợp đồng.

So sánh giá nhập khẩu và giá bán lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thì số tiền chênh lệch tại những gói mua sắm thiết bị giáo dục này lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận kết luận thanh tra số 320 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát và xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Anh Văn