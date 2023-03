Bắt giữ đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa

Chiều tối 2/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Hữu Trường - đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa (TP. Nha Trang, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh), Nguyễn Văn Phiêu - Giám đốc HTX vận tải Hòa Bình, TP. Nha Trang.

Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7901S. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn vào sáng cùng ngày.

Các bị can Trường, Phiêu cùng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Được biết, HTX vận tải Hòa Bình có thực hiện các thủ tục cải tạo phương tiện xe cơ giới trước khi phương tiện được đưa đi đăng kiểm.

Trước đó, cơ quan công an đã thu thập hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa và Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh.

Tại đây, các trung tâm đăng kiểm đã cung cấp các hồ sơ, số liệu để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an theo thẩm quyền.

Riêng Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh đã cung cấp toàn bộ số liệu trong 2 năm từ 2021-2022 theo yêu cầu của cơ quan công an.

(Nguồn: Tiền Phong)