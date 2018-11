Bắt giữ container chở hàng tấn đồ chơi bạo lực, kích dục và mỹ phẩm lậu ở Thái Bình

(VTC News) - Trạm Cảnh sát Giao thông Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình) vừa bắt giữ xe container chở hàng tấn đồ chơi bạo lực, đồ chơi kích dục và mỹ phẩm nhập lậu.

Chiều 5/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Trạm Cảnh sát Giao thông Cầu Nghìn (Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình) vừa bắt giữ một xe container chở hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu từ Trung Quốc, đồ chơi bạo lực, kích dục từ Quảng Ninh về các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Xe container chở hàng tấn mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực, kích dục nhập lậu.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 2/11, tại km 59+100 quốc lộ 10, địa phận qua thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình), tổ công tác thuộc trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Bình kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS 51D – 14273, kéo theo rơ moóc BKS 51R - 19130, do Nguyễn Xuân Ninh (SN 1986, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm lái chạy từ Quảng Ninh đến Thái Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe nhiều hàng hóa gồm: 1.015 kg mỹ phẩm các loại, 455 kg đồ chơi bạo lực trẻ em, 75 kg đồ chơi kích dục… đều do Trung Quốc sản xuất.

Bước đầu, Nguyễn Xuân Ninh khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Quảng Ninh về các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để điều tra làm rõ.

>>> Đọc thêm: Bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu qua cảng Tiên Sa

Minh Khang