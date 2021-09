Bắt giữ 2 người nước ngoài bị Interpol truy nã quốc tế

(VTC News) -

Ngày 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao 2 người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi “Lừa đảo” và “Gây thương tích thân thể nghiêm trọng” cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.

Theo đó, 2 bị can người Hàn Quốc là Yon Taiyi (50 tuổi) và Nam Kiwon (51 tuổi). Trong đó, Yon Taiyi bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã quốc tế ngày 23/7/2021 vì hành vi “Lừa đảo”, còn Nam Kiwon bị truy nã từ 16/8/2021 vì hành vi “Gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác”.

Yon Taiyi (trái) và Nam Kiwon.

Trước đó, sau khi nhận thông báo phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, các trinh sát thuộc Công an TP Đà Nẵng truy xét, bắt được Yon Taiyi tại căn hộ chung cư M.T trên đường Trần Bạch Đằng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Yon Taiyi khai nhận đã nhiều lần thay đổi chỗ ở để lẩn trốn nhưng bất thành. Tương tự, bị can Nam Kiwon bị bắt khi đang trốn ở một homestay ven biển trên đường Lê Thước (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Cả hai khai nhận chọn khu vực ven biển Đà Nẵng, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để tránh bị phát hiện.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang xúc tiến các thủ tục bàn giao 2 người Hàn Quốc này cho Cảnh sát Hàn Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.