Bắt giữ 2 người đàn ông vận chuyển con hổ nặng 235kg

(VTC News) -

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An ngày 8/7 cho biết, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Ngọc (SN 1973) và Ngô Sỹ Thành (SN 1976), cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sỹ Thành bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Con hổ bị Ngọc và Thành vận chuyển trái phép. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 4/7, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sỹ Thành tại xã Quỳnh Giang do hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Lực lượng chức năng thu giữ con hổ nặng 235kg, một xe ô tô, 2 điện thoại di động.

Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

TRỌNG TÙNG - TRẦN LỘC