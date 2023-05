Bắt giữ 2 kẻ buôn bán 2 bánh heroin, 48.000 viên ma túy

(VTC News) -

Ngày 17/5, theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, công an huyện Sông Mã vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên bị bắt giữ là Cầm Văn Xôm (SN 1990, trú tại bản Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng một số vật chứng liên quan khác.

Cầm Văn Xôm và Lậu Bả Nỏ Pó tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Lậu Bả Nỏ Pó (SN 1996, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã). Lậu Bả Nỏ Pó là người cung cấp số ma túy trên cho Cầm Văn Xôm.

Lực lượng chức năng thu giữ của đối tượng Pó 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Tại cơ quan công an, Pó khai nhận mua số hàng trên từ bên kia biên giới về bán cho Cầm Văn Xôm để bán kiếm lời. Khi Xôm đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ tại khu vực tổ 2 thị trấn Sông Mã, thì bị lực lượng Công an, phát hiện và bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

