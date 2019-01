(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) để điều tra những sai phạm liên quan đến đại án OceanBank.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) về tội lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định bị can Vũ Thị Ngọc Lan trong thời gian từ năm 2012-2014 với chức vụ là Phó tổng giám đốc PVEP đã có hành vi lạm dụng nhận tiền từ OceanBank chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Ngọc Lan là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án xảy ra tại Ngân hàng Đài dương OceanBank.

Liên quan đến vụ việc này, PVEP cũng đã có thông tin chính thức. Theo đó, PVEP cho hay bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc PVEP từ tháng 1-2009 và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.

Bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí .

Hiện Tổng Công ty đã kịp thời phân công nhân sự thay thế tạm thời để đảm bảo duy trì bình thường và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. PVEP cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết về Đảng, về chính quyền đối với bà Lan theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11.

