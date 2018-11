Bắt giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre liên quan vụ án nhập trái phép hơn 5.000 container phế liệu về Việt Nam.

Ngày 5/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Phúc - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre (hiện là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bến Tre).

Liên quan đến vụ việc trên, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Văn Em - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre.

Cả 2 ông đều bị bắt về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Đoàn Văn Phúc và Trương Văn Em. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Theo điều tra, ngày 12/1/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 69/CN-STNMT cho Công ty Hồng Việt trong khi công ty này không có nhà xưởng, máy móc, dây chuyển sản xuất, tái chế phế liệu.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2017, Công ty Hồng Việt lợi dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp để nhập khẩu trái phép khoảng hơn 5.000 container phế liệu về Việt Nam.

Ngày 3/11/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can số 188,189/C03-P15 và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can gồm: Đoàn Văn Phúc - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre (hiện là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bến Tre) và Trương Văn Em - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phúc và ông Em.

Các quyết định và lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án để thu hồi tài sản, xử lý nghiêm.

SONG NGƯ