Bắt giam kẻ nhổ trộm 74 cây sâm Ngọc Linh

Chiều 8/7, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Lê Khắc Bình (37 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 23/6, vườn sâm của gia đình ông Nguyễn Minh Dũng (47 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) bị kẻ gian nhổ trộm.

Số sâm Ngọc Linh mà Bình nhổ trộm của gia đình ông Dũng. (Ảnh: B.Đ)

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Bình chính là người thực hiện vụ trộm trên.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận, sau khi uống rượu về, thấy vườn sâm của gia đình ông Dũng không có người canh giữ nên lẻn vào và nhổ trộm 74 cây sâm Ngọc Linh. Toàn bộ sâm trộm được, Bình mang về nhà mình trồng.

Được biết, cách đây 3 năm, ở huyện miền núi Nam Trà My cũng từng xảy ra vụ trộm sâm Ngọc Linh.

Theo đó, tối 21/3/2017, Hồ Văn Báo (trú xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) cùng Phạm Văn Hải (trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) lẻn vào vườn sâm của ông Hồ Văn Liêm (trú xã Trà Linh) và nhổ trộm 29 cây sâm.

Tháng 9/2017, HĐXX TAND huyện Nam Trà My tuyên phạt Hồ Văn Báo 18 tháng tù giam, Phạm Văn Hải 12 tháng tù treo.

Video: Bảo vệ Sâm Ngọc Linh trước nạn ăn trộm