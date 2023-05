Bắt giam kẻ chuyên cưỡng đoạt tài sản của học sinh tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trịnh Hoàng Tú (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/2, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của anh V.T.T về việc bị cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, khoảng 9h50 ngày 17/2 khi đang đi bộ trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM) thì anh T. bị 1 người đàn ông lạ mặt chặn lại, ép vào một con hẻm rồi đe doạ, bắt đưa điện thoại. Sau khi lấy được điện thoại của anh T., gã này lên xe tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản để thu thập tài liệu, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Trịnh Hoàng Tú tại cơ quan điều tra.

Trong quá trình truy xét, vào các ngày 7, 22 và 23/4, Công an quận Gò Vấp tiếp tục tiếp nhận tin báo của P.V.Đ (16 tuổi, N.P.Q.B (18 tuổi) và N.T.Đ (17 tuổi, đều ngụ quận Gò Vấp) về việc bị cưỡng đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn, đặc điểm đối tượng gây án và phương tiện gây án tương tự vụ án xảy ra ngày 17/2, chỉ khác số biển kiểm soát phương gây án của đối tượng.

Nhận định khả năng các vụ án trên do cùng một đối tượng thực hiện, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản chủ yếu là học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp xác lập chuyên án, khẩn trương truy bắt đối tượng.

Ngày 28/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Trịnh Hoàng Tú. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Hoàng Tú thừa nhận với cùng thủ đoạn nêu trên đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài sản tại các quận Gò Vấp, Tân Phú và Quận 12.

Để chuẩn bị phương tiện gây án, hắn đặt mua biển số xe tại một của hàng trên Quốc Lộ 22 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, hắn tháo và vứt bỏ biển số nhằm mục đích che giấu và đánh lạc hướng cơ quan công an.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tuệ Lâm