(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về tội trốn thuế đối với Đặng Đình Bách (SN: 1978; trú tại B6-04 Hateco, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Đặng Đình Bách tại cơ quan công an.

Đặng Đình Bách là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.