Bắt giám đốc sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để lái xe vào Hải Phòng

Chiều 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) tạm giữ hình sự 4 người đàn ông sử dụng giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 giả để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành, trong đó có một giám đốc công ty ở Hà Nội.

Cụ thể, ngày 13/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực ga Dụ Nghĩa thuộc địa phận xã Đại Bản (An Dương), lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Cường (SN 1994, ở xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) sử dụng giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi là giả. Cường là lái xe tải BKS 29H-358.82.

Công an huyện An Dương xác định, lúc 7h ngày 12/8, Nguyễn Trung Thành (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải 24h Kiên Thanh, trụ sở ở Hà Nội) đưa cho Cường 1 giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Giấy mang tên Nguyễn Văn Cường, nơi làm xét nghiệm: Bệnh viện 74 Trung ương (tỉnh Vĩnh Phúc). Thành nói với Cường sử dụng giấy xét nghiệm này để lưu thông trên đường.

Nguyễn Trung Thành (trên cùng bên trái) và 3 người khác bị bắt về hành vi sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả.

Khoảng 7h ngày 13/8, Thành phân công Cường lái xe tải BKS 29H-358.82 đi giao hàng cho công ty tại các siêu thị Vinmart ở Hải Phòng. Khoảng 10h cùng ngày, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực ga Dụ Nghĩa, Cường xuất trình giấy xét nghiệm nêu trên để cán bộ tại chốt kiểm tra thì bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, Thành và Cường thừa nhận giấy xét nghiệm nêu trên là giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương cũng trưng cầu giám định phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Hải Phòng đối với giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 mà Thành đưa cho Cường. Kết quả, giấy được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Lúc 17h ngày 24/8, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại trạm thu phí cũ, xã Nam Sơn (huyện An Dương) bàn giao Nguyễn Văn Chiến (SN 1989, trú tại xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng) cho Công an huyện An Dương.

Chiến là lái xe đầu kéo BKS 15C-215.33 có hành vi sử dụng ảnh chụp giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nghi là giả.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Chiến chụp ảnh chứng minh nhân dân của mình gửi qua phần mềm Zalo cho Vũ Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng) để nhờ người làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo Công an Hải Phòng, Tuấn là người điều hành xe của Công ty TNHH vận tải xây dựng Thịnh An Phát (trụ sở tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chiến và Vũ Anh Tuấn về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng ra quyết định tạm giữ hình sự, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Cường; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người này cùng với tội danh trên.