Bắt giám đốc Quỹ tín dụng tại Thái Bình lập khống hồ sơ vay tiền

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà (SN 1975), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng (tỉnh Thái Bình).

Thời gian qua, Nguyễn Thị Hà đã gian dối, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỷ đồng từ quỹ tín dụng do mình quản lý, điều hành để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư này không hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Để có tiền trang trải các khoản tiền lãi và gốc đã vay, bị can tiếp tục lập thêm nhiều hợp đồng tín dụng mới để vay, rút tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Thị Hà đã lập khống hàng chục hợp đồng tín dụng để vay hơn 20 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.