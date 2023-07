Bắt giám đốc công ty làm khống hồ sơ đấu thầu ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoàng, 47 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình VN11 về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, năm 2018 - 2019, do công ty VN11 không đủ năng lực để đấu thầu các gói thầu tại Hà Tĩnh, Hoàng đã chỉ đạo các nhân viên là Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1980, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Thị Thủy (kế toán, SN 1983, trú tại phường Hà Huy Tập, Vinh) căn cứ mẫu hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, nâng khống doanh thu về hoạt động xây dựng của công ty VN11 và làm giả các tài liệu như: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế và các hợp đồng tương tự với các chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, để đủ điều kiện tham gia đấu thầu và được chủ đầu tư cho tạm ứng tiền khi thực hiện hợp đồng, Nguyễn Hữu Hoàng thuê người làm giả thư bảo lãnh của các ngân hàng.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hữu Hoàng đã chỉ đạo 2 nhân viên trên làm giả 28 tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/7, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoàng; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Mạnh và Hoàng Thị Thủy về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

