Bắt giam 4 tháng kẻ cướp 600 nghìn đồng của người mù để ‘nướng’ vào ma túy

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Đức Quốc (26 tuổi, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trương Đức Quốc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: M.T)

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 16/11, Quốc đón xe buýt đi từ huyện Bắc Trà My xuống TP Tam Kỳ. Trên xe buýt lúc này có ông Bùi Đình An (42 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) - người bị mù lòa, hành nghề bán tăm bông dạo.

Đến đoạn đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ), khi ông An xuống xe buýt thì Quốc cũng xuống theo và nuôi ý định chiếm đoạt tài sản của ông An. Khi ông An nhờ người giúp qua đường, Quốc liền tới giúp nhưng y lại dẫn ông An đến khu vực vắng vẻ.

Tại đây, kẻ vô lương tâm thò tay vào túi quần ông An và lấy số tiền 600 nghìn đồng rồi bỏ chạy. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Quốc dùng vào việc mua ma túy sử dụng.