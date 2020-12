Bắt giam 3 tháng kẻ chém bảo vệ bệnh viện vì bị nhắc nhở

Ngày 1/12, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Thanh Ba (35 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trịnh Thanh Ba. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 8h ngày 27/11, thấy Trịnh Thanh Ba có hành vi chọc ghẹo các nữ nhân viên tại bàn đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), ông Trần Ngọc Hoàng (44 tuổi, bảo vệ của bệnh viện) đến nhắc nhở.

Tại đây, giữa hai người xảy ra cự cãi. Một lúc sau, Trịnh Thanh Ba ra quán ăn trước cổng bệnh viện và lấy con dao Thái chạy vào tìm ông Hoàng.

Thấy Ba cầm dao, ông Hoàng chạy vào nhà kho của bệnh viện thì bị Ba đuổi theo đâm hai nhát. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Thạnh có mặt và tạm giữ Ba.