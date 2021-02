Bắt giam 16 người hỗn chiến dã man ở An Giang

(VTC News) -

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 16 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ 2 băng nhóm hỗn chiến trên QL91.

4 trong 16 người bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giam.

Theo kết quả điều tra, ngày 4/12, Chung Minh Chiến (33 tuổi, ngụ Thoại Sơn, tỉnh An Giang) thuê xe ô tô 16 chỗ để cùng nhóm bạn đi từ tỉnh Bình Dương về nhà Chiến ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang để chơi và dự đám cưới của bạn tên Võ Văn Cường.

Trong thời gian nhóm của Chiến ở An Giang thì Nguyễn Văn Thiện (28 tuổi, bạn của Chiến) xảy ra mâu thuẫn với Trần Hoàng Tân (35 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn).

Sau khi cùng Lê Tuấn Còn (21 tuổi) chuẩn bị hung khí, Thiện gọi điện nhờ nhóm Chiến hỗ trợ đánh nhau với Tân. Còn Tân liên hệ với khoảng 7 thanh niên chuẩn bị hung khí ra nghênh chiến với nhóm Thiện.

Khi gặp nhau, nhóm của Tân cầm súng, sử dụng hung khí rượt chém nhóm Thiện. Nhóm Thiện lấy dao tự chế xông đến vào chém Tân (thương tích 9%) và Trần Minh Triết (35 tuổi, thương tích 30%).

Nhóm của Thiện nhanh chóng mang theo hung khí tẩu thoát, còn nhóm Chiến lên xe ô tô 16 chỗ di chuyển về tỉnh Bình Dương.

Nhóm của Chiến trên đường tẩu thoát bị băng Tèo 72 nốt ruồi chém trọng thương.

Một người thuộc nhóm của Tân gọi điện cho nhóm Tèo "72 mụn ruồi" (tức Huỳnh Văn Tèo) nhờ tấn công nhóm xe 16 chỗ đang chở nhóm của Chiến.

Khi xe đi đến đến QL91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang thì bị 9 người (đi trên 5 xe máy) mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe rồi đâm, chém nhiều người bị thương.

Công an TP Long Xuyên nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến mời những người liên quan về trụ sở làm việc và thông báo đến Công an huyện Thoại Sơn phối hợp điều tra.

Công an sau đó đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, làm rõ.