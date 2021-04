Bắt GĐ bệnh viện Cai Lậy nghi liên quan giết người: Vợ chồng có 'vấn đề' từ lâu

(VTC News) -

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy vừa bị bắt cùng 3 đối tượng khác do nghi giết một phụ nữ trên địa bàn. Thông tin với VTC News chiều 9/4, người dân địa phương cho biết, trước khi bị bắt, ông Ngưu và vợ là bà Th. (48 tuổi) đã xảy ra những bất hòa trong gia đình nhiều năm nay. Đêm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân Võ Thị Mười (43 tuổi) cùng ông ông Trần Văn Đ. (59 tuổi) và bà Th. cùng nhiều người khác có tổ chức ăn uống.

Nhiều thông tin cho rằng do nghi ngờ ông Nguyễn Văn Đ. (cán bộ của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Cái Bè) có quan hệ tình cảm với vợ nên bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu thuê nhiều đối tượng theo dõi đánh ông Đ. dằn mặt nhưng lại giết nhầm bà Võ Thị Mười do đi cùng xe với ông này. Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, nguyên nhân bước đầu dẫn đến án mạng có thể do ghen tuông nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra, làm rõ hơn nữa thông tin này.

Hiện trường nơi bà Mười bị đâm chết giữa đêm. (Ảnh: C.A)

Trước khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy), là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy. Ông Ngưu được đánh giá giỏi chuyên môn, nhiều bệnh nhân và đồng nghiệp nghiệp bất ngờ khi biết sự việc của vị bác sĩ này.

Bà Th. vợ nghi phạm trước đây cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, sau đó nghỉ về quản lý tiệm thuốc kiêm phòng khám tại nhà. Bà Th. được nhận xét là người chịu ăn diện lại có nhan sắc, nhưng khá nóng tính và có mối quan hệ xã hội phức tạp.

Tiệm thuốc của gia đình bác sĩ Ngưu tạm đóng cửa sau khi bị khám xét. (Ảnh: C.H)

"Nhóm người gây án đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và cả các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra", Công an Tiền Giang chia sẻ những khó khăn trong gần một tháng điều tra, tìm tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc làm Trưởng ban, tập trung lực lượng tiến hành điều tra, tổ chức đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Khám xét nơi ở của 4 đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 50 triệu đồng, 1 quả lựu đạn cùng với nhiều tang vật có liên quan vụ án. (Ảnh: C.A)

Bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Đạt khai nhận với cảnh sát chính là người dùng dao đâm chết bà Mười. Còn những người khác tuy khai nhận hành vi của mình nhưng chưa thành khẩn.