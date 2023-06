Bắt được trùm giang hồ Thảo 'lụi'

(VTC News) -

Ngày 6/6, nguồn tin VTC News được biết, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an TP. HCM đã bắt được trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", 59 tuổi, ngụ phường Xuân An, TP. Phan Thiết) tại TP. HCM vào rạng sáng 6/6.

Hiện Thảo đã được di lý từ TP.HCM về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nhà trùm giang hồ Thảo lụi ở TP. Phan Thiết. (Ảnh:NL)

Thảo 'lụi' được biết đến là một ông trùm trong giới giang hồ tại Bình Thuận.

Trước đó, chiều ngày 3/6, lực lượng công an gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đến khám xét một trong những căn biệt thự của Nguyễn Văn Thảo tại phường Xuân An, TP. Phan Thiết. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra tại ngôi biệt thự này và đồng thời bắt giam 1 người được cho là con trai của Nguyễn Văn Thảo.

Việc khám xét nằm trong chuyên án của Công an tỉnh thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân, liên quan đến việc hủy hoại tài sản tại một dự án ở TP. Phan Thiết.

Đối tượng Thảo "lụi" còn bị nghi ngờ liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà Công an Bình Thuận vừa lập chuyên án triệt phá.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiện Tâm