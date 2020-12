Bắt được 2 phạm nhân trốn trại giam tại Tây Ninh

(VTC News) - Do sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 từ âm tính thành dương tính rồi phát tán trên mạng, một nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

(VTC News) - Ngoài Cường "Dụ", Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đàn em của tên này vì có hành vi ném gạch làm vỡ vụn kính xe khách.

(VTC News) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an TP. HCM bắt giữ một người Việt Nam trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng.