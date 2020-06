Xây dựng trái phép tràn lan: Trách nhiệm huyện Quế Võ, Bắc Ninh ở đâu?

Sự việc Công ty TNHH In Yaolong (địa chỉ: lô C9, C10 - Cụm công nghiệp Châu Phong) xây dựng loạt công trình không phép thời gian qua nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Hàng loạt nhà xưởng, văn phòng "khủng" của Yaolong bị phát hiện xây sai phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu UBND huyện Quế Võ kiểm tra, xử lý vi phạm, tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm (nếu có) theo quy định đối với dự án của Công ty Yaolong. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, làm việc cụ thể và đôn đốc UBND huyện Quế Võ thực hiện các nội dung đã yêu cầu tại văn bản số 938/SXD-TTr ngày 15/5/2020, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/5/2020.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trả lời VTC News về sai phạm xây dựng của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Châu Phong.

Trả lời VTC News về công tác kiểm tra, xử lý này, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Chúng tôi đã giao Thanh tra Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện Quế Võ, đại diện nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Châu Phong (Chi nhánh Công ty TNHH Haesung Tech Bắc Ninh). Kiểm tra thực tế hiện trường, chúng tôi phát hiện có 4 doanh nghiệp nước ngoài thuê 5 khu đất và đã đầu tư xây dựng nhiều nhà xưởng, nhà điều hành khi chưa có giấy phép xây dựng ”.

Văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh của Sở Xây dựng về việc Báo cáo kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp Châu Phong, Quế Võ (Bắc Ninh).

Nõi rõ hơn, ông Nguyễn Gia Toản, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng của Công ty TNHH In Yaolong và mộ số công ty khác cùng hoạt động tại Cụm CN Châu Phong (huyện Quế Võ), Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ phát hiện thêm Công ty Young Fuxin, Công ty TNHH Nhuận Lâm Đạt và Công ty ZHK xây dựng sai phép.

Do đó, ngày 28/5, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH In Yaolong 2 quyết định, Công ty Young Fuxin và Công ty TNHH Nhuận Lâm Đạt mỗi công ty 1 quyết định), tổng số tiền là 160.000.000 đồng. Còn Công ty ZHK chưa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính do người đại diện pháp luật chưa sang Việt Nam.

Hiện các doanh nghiệp vi phạm trật tự xây dựng đã nộp tiền xử phạt theo quyết định.

Ông Nguyễn Gia Toản, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Biện pháp khắc phục hậu quả được đưa ra là: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn quy định, không xuất trình giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháo buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, hiện các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Trung tâm hành chính công huyện Quế Võ, phòng Kinh tế và Hạ tầng đang tổ chức thẩm định.

Các quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính của UBND huyện Quế Võ.

Trước câu hỏi của PV về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và xử lý trách nhiệm đơn vị quản lý như thế nào khi để xảy ra nhiều sai phạm trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp Châu Phong suốt thời gian dài, ông Nguyễn Gia Toản khẳng định:

“Căn cứ theo các quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại Cụm công ty Châu Phong thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND huyện Quế Võ".

Như vậy, mặc dù sai phạm lớn nhưng doanh nghiệp không hề bị "tuýt còi" bởi cơ quan chức năng huyện Quế Võ. Khi bị phát hiện, doanh nghiệp cũng chỉ bị xử phạt hành chính và "cho tồn tại". Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao khi các doanh nghiệp đã cơ bản thi công xong nhiều công trình "khủng" sai phép, lãnh đạo huyện Quế Võ mới phát hiện và xử phạt. Trách nhiệm quản lý của huyện ở đâu? Việc xử phạt theo kiểu "chữa cháy việc đã rồi" có đủ tính răn đe hay không?

