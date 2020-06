Nguồn cung căn hộ: TP.HCM cầm chừng, Bình Dương sôi động

Đặc biệt, những dự án căn hộ mới ra mắt hiện có mức giá khá “chát”, từ 40 - 46 triệu/m2. Liệu vẫn còn sự lựa chọn hợp lý cho nhà đầu tư và người mua nhà ở thực?

Căn hộ Bình Dương có thể thiết lập mặt bằng giá mới

Trong Quý I/2020, TP.HCM có 6 dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với số lượng khoảng 800 sản phẩm. Đình trệ pháp lý trong thời gian dài và khan hiếm quỹ đất khiến cho TP.HCM ngày càng “khát” dự án mới.

Chỉ cách TP.HCM 30km, tại Bình Dương, nguồn cung nhà ở trong Quý I/2020 khá dồi dào. Thị trường bất động sản tại đây giữ nhiệt với 8 dự án căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tổng lượng căn hộ từ những dự án này khoảng 5.000 căn. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An là 3 thành phố có số lượng dự án mới ra mắt nhiều nhất tại Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương còn nhiều quỹ đất dành cho phát triển nhà ở.

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng căn hộ, giá trị của những căn hộ mới ra mắt đang trên đà tăng. Thời điểm giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, giá căn hộ Bình Dương đạt 30 - 35 triệu/m2, tăng 20% - 30% so với năm 2018. Con số này đang có tín hiệu tăng nhanh. Bởi hiện nay, các dự án vừa được giới thiệu ra thị trường có giá khá cao, từ 40 - 46 triệu/m2.

Theo giới môi giới nhà đất, một dự án mới có hơn 1.000 căn hộ tại TP Thuận An được giới thiệu với mức giá từ 42 - 44 triệu/m2. Một dự án khác tại TP Thuận An đang triển khai giai đoạn mới, giá dự kiến từ 40 - 42 triệu/m2. Đặc biệt hơn, một dự án nằm ở TP Dĩ An, có giá tham khảo từ 42 - 46 triệu/m2. Với đà tăng giá này, sắp tới đây căn hộ tại Bình Dương có thể thiết lập mặt bằng giá mới.

So với mức giá khá cao của những căn hộ mới ra mắt, những dự án căn hộ đã có mặt trên thị trường hiện có mức giá phù hợp hơn. Đặc biệt, dự án vừa có mức giá tốt vừa nằm ở vị trí trung tâm, tiện ích phong phú… sẽ càng có sức hút đối với nhà đầu tư cũng như người mua nhà ở thực. Trong đó, C-Sky View của chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường đang là dự án người mua nhà săn đón.

Sức hút đặc biệt từ dự án C-Sky View

Tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, C-Sky View hội tụ đầy đủ ưu điểm của môi trường sống cao cấp, từ hệ thống tiện ích hiện đại xung quanh đến hạ tầng giao thông hoàn thiện và an ninh luôn được đảm bảo.

Với quy mô gần 8.600m2, phần lớn diện tích C-Sky View dành cho mảng xanh và hệ thống tiện ích hỗ trợ phát triển thể chất, rèn luyện sức khỏe như: bể bơi 600m2, đường tản bộ hoa hồng, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, vườn BBQ, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em…

Khởi đầu xây dựng tổ ấm tại C-Sky View, cư dân sẽ có được cuộc sống an vui, hạnh phúc bên gia đình. Sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi, về đến khuôn viên dự án, cư dân sẽ cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành cùng với mảng xanh rộng lớn. Dọc hai bên lối vào tòa căn hộ là thảm cỏ xanh trải dài. Tại đây, các gia đình có thể cùng nhau đi dạo, dừng lại nghỉ chân hoặc đọc sách trên những chiếc ghế đá dưới hàng cây xanh mát, thư thái tận hưởng những giá trị cuộc sống.

Không gian sống xanh, trong lành tại C-Sky View.

Nhờ những lợi thế trên, C-Sky View không chỉ hấp dẫn người mua nhà tại Bình Dương mà còn nhiều nhóm khách hàng đến từ TP.HCM, Đồng Nai quyết định chọn dự án làm nơi an cư lâu dài. Với mức giá hiện tại chỉ từ 32 triệu/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn, khách hàng sẽ tìm được không gian sống tiện nghi, đẳng cấp tại C-Sky View.

Bên cạnh đó, theo khảo sát, giá nhà liền thổ xung quanh C-Sky View hiện có giá từ 80 triệu/m2, cao gấp 2,5 lần mức giá của dự án. Đây cũng là một lợi thế nặng ký giúp C-Sky View được người mua nhà ưu ái trong thời gian qua.

Trong bối cảnh giá bán căn hộ Bình Dương sắp tăng cao, người mua nhà sẽ sốt sắng hơn trong việc tìm mua căn hộ cho gia đình. Họ có xu hướng lựa chọn dự án đã ra mắt trên thị trường, bởi vừa rút ngắn được thời gian nhận nhà và đặc biệt, những dự án này sẽ có mức giá hợp lý hơn.