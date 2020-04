Nếu COVID-19 kéo dài đến tháng 9, thị trường căn hộ TP.HCM thế nào?

Ngày 8/4, theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong quý 1/2020, thị trường căn hộ tại TP.HCM giảm 32% so với quý trước và 37% so với năm trước. Nguyên nhân do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động đến kinh tế toàn cầu.

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam - nhận định, nếu dịch bệnh kéo dài hơn sẽ tác động đến nguồn cầu từ nhóm khách mua để ở, mua để đầu tư và nhóm khách nước ngoài. Việc tạm ngừng các chuyến bay và thắt chặt cấp thị thực như hiện tại sẽ khiến khách nước ngoài khó tiếp cận thị trường bất động sản Việt Nam.

Trước Tết, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và giá tăng cao, tình hình tiêu thụ vẫn tốt, đặc biệt là phân khúc trung cấp. Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 80% đến 100% được ghi nhận tại những dự án của chủ đầu tư uy tín. Tuy nhiên với tình hình COVID-19 ngày càng nghiêm trọng từ giữa tháng 3 và lệnh cấm hội họp đông người nghiêm ngặt hơn thì lượng quan tâm của người mua giai đoạn này đã giảm nhiệt.

Với lệnh cách ly toàn xã hội trong 15 ngày bắt đầu từ tháng 1/4 của Thủ tướng, các dự án sẽ phải tiếp tục dời ngày mở bán.

Nếu COVID-19 kéo dài đến tháng 9, lượng giao dịch đối với thị trường căn hộ tại TP.HCM dự kiến giảm 55% so với năm 2019. (Ảnh: Thy Huệ).

Trước những tác động nặng nề của COVID-19, bà Dung đưa ra 2 kịch bản đối với thị trường căn hộ tại TP.HCM.

Kịch bản 1: Dịch bệnh kéo dài đến tháng 6/2020

Bà Dung cho rằng, nếu dịch bệnh được kiểm soát vào tháng 6, giá bán trung bình toàn thị trường được kỳ vọng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phân khúc trung cấp và bình dân được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn chỉ 1-3% theo năm do tính cạnh tranh cao từ số lượng lớn nguồn cung. Các dự án cao cấp dự kiến có mức tăng giá cao hơn, khoảng 5% theo năm.

Các dự án hạng sang được cấp phép tại quận 1 và quận 3 có giá bán dự kiến tăng 5-7% theo năm, do sự khan hiếm quỹ đất tại khu vực trung tâm. Lượng giao dịch dự kiến giảm 3% so với năm 2019, chủ yếu do giảm lượng giao dịch ở các dự án cao cấp và hạng sang.

Nguồn cung mới đạt khoảng 28.000 căn, số căn tiêu thụ đạt 29.000 căn, giảm 5% so với 2019.

Kịch bản 2: Dịch bệnh kéo dài đến tháng 9/2020

Bà Dung lo lắng, kịch bản này xảy ra sẽ ảnh hưởng lên thị trường rõ rệt hơn với lượng căn hộ chào bán giảm hơn 40% theo năm, còn khoảng 15.000 căn.

Cụ thể, lượng căn hộ giảm dự kiến tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Giá bán sơ cấp giảm 5% theo năm do lượng hàng chào bán tập trung chủ yếu tại phân khúc trung cấp. Lượng giao dịch giảm mạnh do tác động của dịch làm hạn chế các sự kiện mở bán tập trung. Lượng giao dịch dự kiện đạt 13.575 căn trong năm 2020, giảm 55% so với năm 2019.