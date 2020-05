Khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường lại 'vác đơn' đến UBND Long An cầu cứu

Liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư (KDC) Hưng Thịnh Cát Tường (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư, ngày 19/5, nhiều khách hàng mua đất nền của dự án lại căng băng rôn và "vác đơn" đến UBND tỉnh Long An cầu cứu.

Theo các khách hàng, dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục "vẽ" nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích 27ha mở rộng.

Tuy nhiên, phần diện tích mở rộng này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, chưa đền bù xong. Khi người dân phát hiện mình bị lừa liền tìm gặp chủ đầu tư để đòi lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty.

Sau nhiều lần phản ánh vì mua phải dự án "ma" của Công ty Hưng Thịnh, ngày 19/5, các khách hàng của công ty này lại "vác đơn" đến UBND tỉnh Long An cầu cứu.

Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng của tỉnh Long An, Dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường đến nay mới chỉ được giao đất hơn 5,5ha (giai đoạn 1) còn phần 27ha mà Công ty Hưng Thịnh rao bán nền chưa có cơ quan nào chấp thuận.

Trước đó, với sai phạm "vẽ" ra 118 lô đất nền không hề có trong dự án để bán, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng, hàng loạt lãnh đạo, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh bị công an truy tìm.

Cụ thể, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Nguyễn Kim Phượng (44 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Thị Kim Liên (42 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Hữu Hào (39 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Phú Thuận (42 tuổi, quê Bình Dương) để xác minh tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường.

Những người này là đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ năm 2017 đến nay.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 4 đối tượng trên có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư tại dự án trên.

Thông qua việc "vẽ" 118 lô đất nền không có trong dự án để bán, những người này chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An từng áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng hiện vẫn chưa xác định được 4 đối tượng trên đang làm gì, ở đâu.

Người dân có thông tin về 4 đối tượng này được đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, tại địa chỉ số 8 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ 0693.609179 hoặc 0919242373 (gặp điều tra viên Ngô Bảo Trọng).

