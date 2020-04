Hàng loạt thương vụ mua bán bất động sản sụp đổ vì COVID-19

Công ty khởi nghiệp bảo hiểm Jetty do tỷ phú Peter Thiel, CEO của PayPal hậu thuẫn, cũng sa thải 40% tổng số nhân viên sau khi tạm dừng bán tất cả gói bảo hiểm mới. Tỷ lệ người mất việc gia tăng do COVID-19 khiến công ty đang phải trả một số lượng lớn tiền thuê nhà cho những người bị thất nghiệp. (Ảnh: The Real Deal)