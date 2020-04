Hà Nội: Xây sai thiết kế, dự án Green Pearl bị 'tuýt còi'

Theo quyết định xử phạt do ông Cáp Sĩ Phong – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký ngày 9/4, Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức do bà Lê Thị Ngọc Ánh làm Tổng Giám đốc đã thực hiện hành vi vi phạm, xây dựng công trình sai nội dung GPXD số 151/GPXD và bản vẽ thiết kế được duyệt tại khu khu nhà ở thấp tầng dự án Green Pearl (378 Minh Khai) do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 29/3/2016.

Mức xử phạt được áp dụng là 40 triệu đồng.

Theo Giấy phép xây dựng, dự án Green Pearl được phép xây dựng 69 căn nhà ở thấp tầng hệ khung cột dầm sân BTCT chịu lực, tường xây gạch 110mm và 220mm trên các lô đất.

Cụ thể, khu thấp tầng No1A (Ô đất số 02) tổng số 30 căn hộ, nhà thấp tầng No1B (Ô đất số 02) tổng số 19 căn hộ, nhà thấp tầng No2 (Ô đất số 03) tổng số 20 căn hộ. Các căn hộ đều có 3 tầng và 1 tum thang, diện tích lô đất lớn nhất là 166 m2.

Tuy nhiên, hiện trạng khu nhà ở thấp tầng này đã xuất hiện các công trình vi phạm: Tại khu nhà ở thấp tầng No1A (ô đất số 02) đã xây dựng hợp khối 04 lô đất A2, A3 thành 2 căn hộ. Diện tích xây dựng lô đất A2 và A3 là 137,89m2;

Tại khu nhà ở thấp tầng N02A (ô đất số 03) đã xây dựng hợp khối 6 lô đất C2 và C3 thành 3 căn hộ. Diện tích xây dựng lô đất C2 và C3 là 107,14m2.

Một lô góc có diện tích lớn tại khu đô thị Green Pearl. (Ảnh: Gia Bảo).

Cũng theo quyết định xử phạt của UBND quận Hai Bà Trưng, trong 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 9/4/2020), Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức phải làm đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

“Sau khi được cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh, công ty phải tháo dỡ phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng”, quyết định xử phạt nêu rõ.

Theo tìm hiểu trước đó của VTC News, tại dự án này xuất hiện nhiều lô đất có diện tích lớn hơn diện tích được cấp phép xây dựng, thậm chí có những lô hơn 200 m2 tại các vị trí lô góc.

Theo sơ đồ mặt bằng khu thấp tầng của 1 môi giới bất động sản có thể thấy rõ một số lô góc tại dự án này đã được chập vào nhau tạo thành 1 ô đất có diện tích lớn trên 200 m2.

Có thể kể đến như phần diện tích phân lô của lô A3 đã hoàn toàn gộp lại vào lô A2 nhằm tăng toàn bộ diện tích lên 206.6m2. Cũng tương tự, phần diện tích phân lô của lô C3 gộp vào lô C2 diện tích tăng lên 324.8m2.

Theo sơ đồ mặt bằng của môi giới này, số căn hộ hoàn toàn trùng khớp với khảo sát thực tế của phóng viên là 61 căn hộ.

Như vậy, nếu theo Giấy phép xây dựng số 151/GPXD-UBND thì việc ghép thành 61 lô đất là không đúng với nội dung xây dựng của giấp phép.

Ô đất C2.01 và C2.02 có dấu hiệu ghép lô.

Ngoài ra, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án này cũng thể hiện khu nhà ở thấp tầng gồm 69 căn hộ.

Cụ thể, theo bản quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ số 3267/QHKT-P2 ngày 18/08/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Dự án Green Pearl có tổng diện tích đất là: 28.765m2. Trong đó, diện tích xây dựng khoảng: 10.721, 4m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 90.453m2; Mật độ xây dựng khoảng: 37, 31%. Gồm: Công trình hỗn hợp văn phòng, siêu thị, gara để xe, nhà ở cao tầng và nhà trẻ với 21 tầng – 504 căn hộ; Công trình nhà ở thấp tầng với 69 căn hộ; Khu nhà trẻ, mẫu giáo và khu cây xanh tập trung.

Trả lời báo chí về vấn đề nêu trên, bà Nguyễn Hương Thảo Tâm – Bộ phận pháp chế - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú – Daewoo – Thủ Đức, cho biết: “Về khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án, phía chủ đầu tư đã bàn giao cho khách hàng từ lâu. Hiện nay, người dân đã về ở, đã có sổ đổ nên việc có sửa chữa, hay vi phạm trật tự xây thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương”.

Phóng viên VTC News đã liên hệ với UBND quận Hai Bà Trưng, đặt lịch làm việc từ nhiều ngày trước, nhưng đến nay Quận vẫn chưa có hồi âm.