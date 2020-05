Giá bán nhà phố trung tâm TP.HCM rục rịch giảm

Trước tác động của dịch COVID-19, giá nhà mặt phố bán và cho thuê đều chững lại, có xu hướng giảm nhẹ ở một số khu vực sau nhiều năm tăng liên tiếp.

Cụ thể, theo số liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm và lượng tin đăng của thị trường nhà mặt phố tại TP.HCM giảm nhiều hơn phân phúc nhà riêng. Về giá bán, thị trường ghi nhận không có điều chỉnh tăng, thậm chí giảm nhẹ 1-2%.

Trung bình, giá bán nhà mặt phố tại TP.HCM đã giảm từ 301 triệu đồng/m2 trong tháng 1 xuống còn khoảng 286 triệu đồng/m2 vào tháng 4. Trước những chuyển biến tích cực của dịch bệnh tại Việt Nam, giá bán đã phục hồi nhẹ về mức 288 triệu đồng/m2 vào tháng 4.

Giá nhà phố cho thuê khu vực trung tâm TP.HCM lần đầu tiên giảm sau nhiều năm tăng liên tục. (Ảnh: Quỳnh Danh).

Trong khi đó, giá thuê giảm đáng kể ở các khu vực trung tâm như quận 1 giảm 13%, quận 3 giảm 10%, khu vực Bình Thạnh giảm 8%.

Mặc dù lệnh cách ly xã hội đã kết thúc được gần 3 tuần, song tại TP.HCM các tuyến đường trung tâm quận 1 như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng… vẫn còn nhiều mặt bằng trống, không có khách thuê. Đối với phân khúc bán lẻ cho thuê, nhìn chung các chủ nhà đã giảm từ 10-30% giá để hỗ trợ khách trong giai đoạn khó khăn về tài chính.

Ở Hà Nội, giá nhà phố không có dấu hiệu giảm, thậm chí thị trường ghi nhận xu hướng tăng giá chậm ở trong giai đoạn tháng 2 và tháng 3. So với tháng 1, giá nhà mặt phố ở Hà Nội tăng nhẹ từ 245 triệu đồng lên mức 262 triệu đồng/m2 tính đến tháng 4.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của Batdongsan.com.vn nhận định: “Trong ngắn hạn, phân khúc nhà phố cho thuê sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Dự kiến xu hướng giảm sẽ kéo dài đến cuối tháng 6, đến khi Chính phủ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên diện rộng.”

Ở thị trường căn hộ, các phân tích cho thấy thị trường thứ cấp đang có xu hướng giảm nhẹ, dự báo giá tiếp tục giảm trong 2-3 tháng tới.

Ngược lại, bất chấp những khó khăn của thị trường, giá căn hộ sơ cấp vẫn tăng nhẹ tầm 2%. Nhu cầu về căn hộ đặc biệt là căn hộ bình dân ở mức cao, và xu hướng này sẽ không giảm xuống cho tới hết năm 2020.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư sẽ khó đảm bảo được mức giá phù hợp do chi phí đầu vào tương đối lớn, do đó, nguồn cung sẽ tích cực hơn ở phân khúc trung và cao cấp nhưng giao dịch có thể giảm sút so với cùng kỳ năm 2019.

