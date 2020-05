Theo khảo sát mới đây của Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (Trường đại học Kinh tế TP.HCM), 65% nhà đầu tư chọn lựa xuống tiền với bất động sản khu vực ven biển, 74,8% lựa chọn mua căn nhà thứ 2 ở vùng du lịch biển. Điều này cho thấy, phân khúc bất động sản du lịch đang rất hấp dẫn.

Thực tế, thời gian gần đây, bên cạnh việc đầu tư vào các dự án căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự trên thành phố thì nhiều người chọn lựa thêm kênh bất động sản nghỉ dưỡng tại các vùng đất mạnh về du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang…

Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn của bất động sản nghỉ dưỡng đến từ những khoản lợi nhuận ổn định, lâu dài khi sản phẩm đã đi vào guồng hoạt động.

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng: Nên bỏ trứng vào giỏ nào?

Theo GS. Đặng Hùng Võ, so với việc gửi tiền vào ngân hàng thì đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng cho món lợi lớn hơn, đồng thời có thể tránh được lạm phát và tình trạng tiền mất giá theo thời cuộc kinh tế thị trường.

Ngoài ra, khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, mỗi tháng khách hàng vẫn có 1 khoản lợi nhuận, tuy nhiên, khách hàng phải tìm được đúng chủ đầu tư uy tín để “chọn mặt gửi vàng”.

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đưa ra mức lợi nhuận cam kết lợi nhuận cao để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều chủ đầu tư không mạnh về tài chính tự nhận ra đây là một hình thức tạo gánh nặng, do ngưỡng cam kết cao hơn khả năng chi trả. Cũng chính vì gánh nặng này mà chủ đầu tư dự án Bavico tại Nha Trang - Khánh Hòa và Cocobay Đà Nẵng của Tập đoàn Empire "xù" cam kết lợi nhuận với khách hàng.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc công ty TNHH CBRE Hà Nội cho rằng, người mua sản phẩm phải lưu ý rằng tính bền vững của cam kết mới là vấn đề quan trọng.Theo bà An, cơ sở để căn cứ và quyết định tính hợp lý của mức cam kết lợi nhuận chính là chi phí tài chính của thị trường nói chung, bao gồm: lãi suất ngân hàng, lãi suất vay vốn, mức lợi tức có thể kinh doanh khai thác được của bất động sản so với tổng vốn đầu tư.

Chính vì vậy, các nhà đầu tư trước khi xuống tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố, không nên đầu tư theo phong trào hay chỉ nhìn vào mức lợi nhuận cam kết. Vì nếu chọn lầm vào chủ đầu tư không có năng lực thì không những không nhận được phần lợi nhuận hàng tháng mà giá trị của bất động sản cũng rất khó để tăng giá.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cũng cho rằng, trước khi quyết định đầu tư vào một bất động sản nghỉ dưỡng nào đó, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ xem chủ đầu tư có đủ năng lực xây dựng không và năng lực đó có đúng phù hợp hay không.

“Nếu hiểu rõ về năng lực của chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư sẽ tránh được rủi ro về pháp lý cũng như khả năng thanh toán lợi nhuận khi dự án được đưa vào khai thác, kinh doanh”, ông Hiển cho hay.