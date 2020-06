Dân vác loa đòi nhà lần thứ 5 tại dự án liên quan Vũ ‘nhôm’

Ngày 2/6, rất đông người là khách mua nhà tại Dự án The Sunrise Bay (Khu đô thị quốc tế Đa Phước) mang loa thùng đến vây trụ sở Công ty TNHH The Sunrise Bay (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) đòi chủ đầu tư giao nhà.

Đây là lần thứ 5 những người mua nhà tại dự án này kéo đến trụ sở Công ty TNHH The Sunrise Bay để đòi quyền lợi.

Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về The Sunrise Bay.

Dự án The Sunrise Bay do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư, được chủ đầu tư mở bán thông qua đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần bất động sản Nova Đà Nẵng. Đại diện hàng trăm khách hàng yêu cầu Nova Đà Nẵng chịu trách nhiệm với những thiệt hại của bên đặt cọc do trượt giá thị trường bất động sản, đền bù theo thỏa thuận, theo giá thị trường, nhất quyết không chấp nhận hoàn tiền cọc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (59 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) bức xúc: “Chủ đầu tư, đơn vị phân phối có ý định hoàn trả tiền cọc cho chúng tôi. Tuy nhiên, qua nhiều lần đối thoại, tôi và mọi người thống nhất quan điểm muốn được nhận nhà. Chủ đầu tư, đơn vị phân phối phải thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký”.

Bà Lê Thị Ninh (59 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, năm 2016 bà đăng ký mua lô biệt thự tại dự án này với giá gần 7 tỉ đồng và đã nộp 99% giá trị hợp đồng. Trong hợp đồng ký kết ghi rõ tháng 5/2018 sẽ nhận nhà nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

“Suốt hơn 3 năm qua tôi phải đi thuê nhà ở vì nhà cũ đã bán để đầu tư. Hiện gia đình tôi rất lo lắng vì không biết ngày nào mới có nhà ở”, bà Ninh nói.

Trả lời bức xúc của khách hàng, bà Trần Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Nova Đà Nẵng cho biết, sau khi nhóm cổ đông mới vào mua cổ phần thì phát sinh việc thanh tra dự án vào ngày 6/12/2017. Sau gần 2 năm, việc thanh tra đã kết thúc nhưng đến nay vẫn chưa công bố kết luận thanh tra nên dự án không thể triển khai.

Đồng thời, ngày 28/6/2019, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc dừng các nội dung điều chỉnh quy hoạch Khu vực sân Golf thuộc dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước cũng tác động đến quy hoạch chung của toàn dự án.

“Đến thời điểm này, sau khi làm việc với chủ đầu tư, Nova Đà Nẵng không biết được đến khi nào mới có quyết định chính thức từ Thanh tra Chính phủ, không rõ Thanh tra Chính phủ sẽ kết luận những nội dung gì, có ảnh hưởng đến dự án không, bản thân Nova Đà Nẵng cũng không rõ tình hình dự án sẽ đi về đâu”, bà Hà nói.

Cũng theo bà Hà, Nova Đà Nẵng chỉ có thể cam kết rằng sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn số tiền người dân đã đặt cọc cho công ty. Nếu người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng đặt cọc, Nova Đà Nẵng sẽ huy động tối đa nguồn lực để hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc.

Đại diện Nova Đà Nẵng cam kết sẽ sắp xếp cuộc gặp 3 bên giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng trong thời gian gần để giải đáp mọi thắc mắc.

Dự án The Sunrise Bay do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư, mở bán thông qua đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần bất động sản Nova Đà Nẵng từ ngày 10/12/2016 dưới hình thức hợp đồng đặt cọc.

Từ 10/12/2016 đến tháng 4/2017, chủ đầu tư bán hơn 1.000 căn nhà nằm trong quy hoạch giai đoạn 1 của dự án và khách hàng trải dài nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Bình…

Tuy nhiên, vì Khu đô thị quốc tế Đa Phước là dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) nên Thanh tra Chính phủ có quyết định thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại đây. Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 đến 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.