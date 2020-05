Cư dân 'quây' Green Pearl, phản đối chủ đầu tư thu phí trông giữ xe quá cao

Dự án Green Pearl có địa chỉ tại số 378 phố Minh Khai (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú - Daewoo - Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Tối 27/5, do chưa thoả thuận được giá trông giữ xe, nhiều ô tô của cư dân đã bị chặn lại. Rất nhiều cư dân khác đỗ xe chắn trước cổng ra vào tòa nhà, mở loa phản đối việc chủ đầu tư thu phí trông giữ xe quá cao, yêu cầu thay ban quản lý do năng lực yếu kém, bàn giao hồ sơ pháp lý dự án…

Theo phản ánh, do những bất cập trong bàn giao, quản lý vận hành chưa được giải quyết thỏa đáng giữa chủ đầu tư và cư dân, trong đó có việc thu phí trông giữ xe, từ ngày 25/5/2020, nhiều cư dân Green Pearl bị chặn cả ô tô và xe máy, không được di chuyển vào khu vực đỗ ở tầng hầm. Sự việc khiến cư dân không có chỗ đỗ xe tại chính nhà mình, phải đỗ trên đường và sân chơi, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cả khu cao tầng và khu liền kề.

Ngoài ra, theo cư dân, đại diện Công ty CP phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức (PPDT) trước đó khẳng định sẽ tổ chức cuộc họp với cư dân vào ngày 20/5 để làm rõ phần diện tích thuộc sở hữu chung và riêng cũng như các vấn đề còn khúc mắc khác. Tuy nhiên, đã quá hẹn nhiều ngày mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện cam kết. Điều này gây bức xúc với hầu hết cư dân.

Cư dân Green Pearl phản đối chủ đầu tư thu phí trông giữ xe quá cao.

"Ban đại diện cư dân đã gửi công văn cho chủ đầu tư đề nghị tổ chức cuộc họp trước ngày 29/5 nhưng chưa được trả lời. Chủ đầu tư im lặng và trốn tránh trách nhiệm như cách hành xử từ trước đến nay với khách mua nhà và cư dân", một người dân cho hay.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng, chủ đầu tư cần đàm phán với cư dân (đồng sở hữu) về giá trông xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, không được phép đơn phương áp đặt giá dịch vụ đối với diện tích sở hữu chung.

Tại cuộc họp ngày 28/5 tại UBND phường Vĩnh Tuy, đại diện Công ty CP phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức cho biết, để có bảng giá trông giữ xe, chủ đầu tư đã căn cứ theo: Chi phí thuê lại đất từ nhà nước là 3,6 tỷ đồng. Phần nữa, do số lượng căn hộ ít, tòa nhà chia thành 2 sảnh khiến số lượng nhân viên và bảo vệ tăng gấp đôi…

"Chủ đầu tư đang thu với mức giá là 108.000 đồng/xe máy; 1,35 triệu đồng/ô tô. Sau này, nếu cư dân về đông hơn, chủ đầu tư sẽ đàm phán cùng cư dân về giá trông giữ xe", đại diện chủ đầu tư nói.

Cũng tại cuộc họp này, cư dân phản ánh, chủ đầu tư đang đặt trạm barie (BOT) ngay trên lối xuống hầm dẫn tới việc đỗ xe tràn lan, gây ùn tắc tại các đường nội bộ trong khu.

Đại diện chủ đầu tư lại cho rằng: "Đây không phải là công trình xây dựng mà là diện tích trên mặt đường nội bộ đang do chủ đầu tư quản lý, sử dụng. 1.954 m2 đã quy hoạch là phần diện tích trông giữ xe, trạm BOT là phương tiện hỗ trợ".

Dự án Green Pearl trong quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng bị nhắc đến với khá nhiều vi phạm. Gần đây nhất, ngày 9/4 vừa qua, ông Cáp Sĩ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - ký quyết định xử phạt Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức do bà Lê Thị Ánh Ngọc làm Tổng Giám đốc do thực hiện hành vi vi phạm, xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng số 151/GPXD và bản vẽ thiết kế được duyệt tại khu khu nhà ở thấp tầng dự án Green Pearl do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 29/3/2016.