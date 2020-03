Chuyên gia lo 'nhà hộp diêm' 25m2 gây hệ lụy lâu dài

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019/T-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Theo đó, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 đối với dự án nhà ở thương mại.

Ngay sau khi Thông tư ra đời, rất nhiều ý kiến lo ngại rằng diện tích quá nhỏ có thể phá vỡ quy hoạch, tạo ra các khu “ổ chuột” trên cao. Rõ ràng diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư có xu hướng ngày càng nhỏ, nếu theo Thông tư 21 thì chỉ bằng gần 1/2 diện tích tối thiểu so với quy định trước đây.

Căn hộ 25m2 được phép tồn tại, gây nên nhiều tranh cãi. (Ảnh minh họa)

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng, căn hộ 25m2 là giải pháp giải quyết hữu hiệu nhu cầu nhà ở cấp thiết cho hàng triệu người Việt hiện nay.

Theo ông Cường, loại hình căn hộ này sẽ tạo nên sự đa dạng về phân khúc cho người mua, góp phần cân bằng hài hòa lợi ích cho "các nhóm yếu thế, dễ tổn thương trong cộng đồng xã hội". Ông Nguyễn Hữu Cường nói: "Trong khi nhiều người giàu hiện nay có trong tay một lúc 4-5 biệt thự bỏ không thì người nghèo, người thu nhập thấp, cả đời tích cóp vẫn không mua được. Vì vậy căn hộ 25m2 ra đời sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết ở các thành phố lớn hiện nay. Đó còn là quyền ở hiến định mà háp luật ghi nhận và cho phép xây dựng”.

Bàn về những lo ngại của hệ thống an ninh, an toàn đối với căn hộ 25m2, Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội cho rằng, bất kỳ một dự án phân khúc nào cũng phải được tính toán để đảm bảo tất cả các yếu tố an toàn. Cụ thể, dự án căn hộ 25m2 vẫn phải có kết cấu chịu lực tiêu chuẩn về chống động đất, cháy nổ, mật độ xây dựng, công trình, giao thông, y tế….

Trong khi đó, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam lại cho rằng, căn hộ 25m2 là một sự kích cầu cho thị trường bất động sản phát triển, để các nhà đầu tư có điều kiện kinh doanh nhưng sẽ để lại những hệ lụy lâu dài.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, căn hộ diện tích 25m2 phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở của Chính phủ đến năm 2030, bình quân diện tích nhà ở đô thị là 20m2/người. Nhưng nếu như căn hộ đó ở từ 2 người trở lên sẽ đi ngược lại Chiến lược phát triển nhà ở.

Trong khi đó, không ai quản lý được số dân ở trong một tòa nhà, đơn cử như việc khi mua nhà có thể chỉ một người ở, nhưng sau đó họ lập gia đình, sinh con… số người tăng lên trong một căn hộ 25m2 có thể lên tới 3 - 4 người. Vấn đề này sẽ gây nên một sự xáo trộn lớn trong quản lý, chất tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng văn hóa xã hội, y tế, nơi để xe, khu vui chơi…

Giá tiền của căn hộ 25m2 cũng đang là chủ đề tranh cãi. Hiện trên thị trường một số chủ đầu tư xây dựng những căn hộ có diện tích khoảng 25 - 30m2, nhưng giá bán cũng lên tới 40 - 50 triệu đồng/m2. Giá bán như vậy, theo các chuyên gia hoạch định là quá cao đối với người thu có nhập thấp.

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cũng cho rằng mức giá xấp xỉ 1 tỷ đồng đối với căn hộ 25m2 là quá đắt đỏ. “Điều đó có nghĩa mục tiêu chúng ta đặt ra là giải quyết ngay vấn đề nóng, bức xúc về nhà ở của người thu nhập thấp tại đô thị là khó lòng đạt được. Trong khi đó, nếu quy định căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25m2 được áp dụng, có rất nhiều hệ lụy có thể xảy ra”, luật sư Tú phân tích.

“Xét ở tầm vĩ mô, việc chấp thuận việc cho phép xây dựng căn hộ 25m2 sẽ gia tăng sức ép về quá tải hạ tầng đô thị, nguy cơ tạo ra những “khu ổ chuột” trên cao mới. Đảng, Nhà nước đã, đang có những định hướng, cơ chế chính sách để hướng việc phát triển đô thị đồng đều giữa các khu vực, giãn dân cư ra những khu vực ngoại vi, tránh tập trung quá lớn dân cư vào trung tâm, vùng lõi đô thị. Song song với đó là nỗ lực giải quyết những khu nhà ổ chuột với những căn hộ siêu nhỏ nhem nhuốc, lộn xộn tại các đô thị… Đặt trong bối cảnh như vậy, nếu cho xây dựng những căn hộ nhỏ chẳng khác nào chúng ta đang “đổ thêm dầu vào lửa", làm trầm trọng hơn những vấn đề như quá tải hạ tầng đô thị, chất lượng sống thấp… vốn đang là bài toán nan giải chưa giải quyết được hiện nay”, chuyên gia pháp lý nhấn mạnh.