Cận cảnh dự án đắp chiếu 18 năm của TBS Group đang rục rịch tái triển khai

Dự án Khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau (tên thương mại là Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City) tọa lạc tại số 136 Đại Lộ Bình Dương (TP Thuận An, Bình Dương) do Công ty Cổ phần Địa ốc Areco hiện là Công ty Cổ phần Đầu tư TBS Land (Công ty con của tập đoàn Giầy Thái Bình – TBS Group) làm chủ đầu tư.