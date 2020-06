Bất động sản cần bao lâu để hồi phục?

TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, bất động sản luôn trồi sụt theo từng giai đoạn. Bắt đầu từ năm 1986, thị trường trải qua thăng trầm 3 lần và bây giờ ở lần thứ 4. Như vậy, thị trường bất động sản không tránh khỏi chu kỳ cứ 10 năm một lần thăng trầm và đạt đỉnh rồi lại chạm đáy.

Thị trường bất động sản đang gặp khó khăn kép. (Ảnh minh họa)

Đánh giá về thị trường bất động sản sau COVID-19, theo ông Văn Dũng Chinh, Tổng giám đốc Vina Real, từ đầu tháng 5, khi kết thúc lệnh cách ly xã hội, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành bất động sản mới thấy rõ được những tác động khủng khiếp của dịch bệnh: hàng loạt cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trả lại mặt bằng, nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản.

“Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, đáng báo động đối với thị trường bất động sản, bởi nó sẽ dẫn tới tình trạng hàng tồn kho, "đóng băng" giao dịch. Tình trạng cân bằng dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đang có dấu hiệu âm. Trong khi đó, 80% doanh nghiệp hiện nay vay nợ ngân hàng, áp lực tài chính là rất lớn”, ông Chinh nói.

So sánh những khó khăn của thị trường hiện nay với đợt khủng hoảng bất động sản giai đoạn 2011 - 2014, Tổng giám đốc Vina Real cho rằng, nếu như giai đoạn trước, rủi ro của doanh nghiệp là hàng tồn kho bất động sản không luân chuyển và lãi suất ngân hàng tăng lên đến 20% thì hiện nay, điểm nghẽn của thị trường còn lớn hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là do thị trường đang đối diện với rủi ro kép. Chỉ có một điểm may mắn là hệ thống tài chính, ngân hàng duy trì lãi suất được ổn định.

Về cơ hội đầu tư trên thị trường, ông Chinh nhìn nhận, sau COVID-19, cơ hội sẽ thuộc về những thị trường ngách. Đây là những thị trường hướng tới nhu cầu thực của người dân, đó là nhà ở giá rẻ, thay vì những sản phẩm bất động sản cao cấp, siêu sang, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

"Ảnh hưởng từ đại dịch và sự suy giảm chung của nền kinh tế khiến cho thị trường bất động sản rơi vào khó khăn. Ít nhất phải 12 - 14 tháng tới, thị trường bất động sản mới có thể phục hồi được", ông Chinh nhận định.

Trước bối cảnh thị trường bất động sản trong thời gian tới chắc chắn còn nhiều thách thức, ông Chinh dự đoán các doanh nghiệp phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, sự suy giảm kinh tế càng kéo dài sẽ càng làm cạn kiệt vốn. Vì thế, doanh nghiệp cần đánh giá được thực trạng của mình và thị trường để sớm có kế hoạch định hướng cho sự phát triển. Vấn đề mấu chốt của nhiều doanh nghiệp hiện nay là khó khăn từ việc không có doanh thu. Do đó, nên tập trung vào các giải pháp liên quan đến việc cắt giảm chi phí.

Những doanh nghiệp đang mất cân đối về tài chính cũng nên xem xét bán bớt số tài sản đang có để duy trì hoạt động, cơ cấu lại khoản vay ngân hàng. Có như vậy mới đảm bảo sự tồn tại cho doanh nghiệp. Bởi theo các chuyên gia "doanh nghiệp còn "sống" thì còn cơ hội phục hồi".

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên nghiên cứu phát triển những sản phẩm bất động sản của thị trường ngách có khả năng thanh khoản tốt. Từ đó, tìm ra hướng đi mới, mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, đợt suy giảm của thị trường lần này sẽ có những doanh nghiệp gục ngã, có những doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Đây chính là cuộc “thanh lọc” những doanh nghiệp bất động sản yếu kém trên thị trường, để thiết lập một thị trường minh bạch hơn. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài toán phát triển của mình trong 12 tháng tới với tâm thế sẵn sàng đối diện với thách thức.