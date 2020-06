'Ăn theo' tuyến metro số 1, căn hộ mọc lên như nấm, giá tăng vọt

Sau 8 năm kể từ thời điểm khởi công đến nay, mặc dù dự kiến đến 2021 mới đi vào hoạt động, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1) đã tạo ra một làn sóng đầu tư bất động sản bao quanh, từ những dự án nhà ở đến các trung tâm thương mại sầm uất.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km đi qua các quận 1, 2, 9 Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và TP Dĩ An (Bình Dương).

Hàng loạt dự án ăn theo

Ngay sau khi tuyến metro số 1 được khởi công, hàng loạt dự án nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng và các trung tâm thương mại đã mọc lên dọc theo tuyến.

Theo ghi nhận, khoảng 40 dự án bất động sản đã được hình thành như Vinhomes Golden Rivers, Centennial Saigon (quận 1); Vinhomes Central Park, The Madison, Saigon Luxury, City Garden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, The Manor… (quận Bình Thạnh); Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Gateway Thảo Điền, Nassim Thảo Điền… (quận 2); TDH Phúc Thịnh Đức, First Home Premium, Lavita Garden, Saigon Gateway… (quận 9).

Theo thống kê của CBRE, chỉ riêng trong năm 2016 đã có hơn 27 dự án bất động sản được phát triển dọc theo tuyến metro này. Riêng tại quận 2, số lượng các căn hộ được mở bán từ năm 2012 - 2016 tăng tới 203% so với các quận khác. Tiếp đến là quận Thủ Đức tăng 160%, quận Bình Thạnh tăng 143%. Các dự án này hoặc nằm cạnh nhà ga truyến metro hoặc có khoảng cách từ 2 - 5 km.

Hàng loạt dự án bất động sản nhà ở mọc lên dọc theo tuyến metro số 1. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Tuy nhiên, kể từ năm 2018 đến ngay, chỉ có 5 dự án mới mở bán quanh khu vực do quỹ đất ở đây ngày càng khan hiếm. Các chủ đầu trong những năm gần đây bắt đầu tập trung phát triển các dự án ở khu vực xa trung tâm hơn như Thủ Đức, quận 9 hay TP Dĩ An (Bình Dương).

Theo ghi nhận, nhiều dự án đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp thời bàn giao nhà cho khách hàng cùng thời điểm tuyến metro 1 đi vào hoạt động. Tiêu biểu như dự án Centum Wealth của chủ đầu tư TDH nằm trên đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9 dự kiến giao nhà vào cuối năm 2020, khu căn hộ Lavita Charm của Hưng Thịnh tại ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức đang được gấp rút hoàn thiện để giao nhà vào quý IV/2020, dự án căn hộ The EastGate của Kim Oanh Group dự kiến bàn giao vào cuối 2020...

Theo anh Trịnh Hải, một nhân viên môi giới lâu năm tại khu vực quận 2 chia sẻ, các sản phẩm sơ cấp và thứ cấp ở khu vực này đang nhận được sự quan tâm của người mua, đặc biệt là các dự án nằm dọc theo tuyến metro số 1, bất chấp những khó khăn chung của thị trường do dịch bệnh.

Giá nhà tăng vọt nhờ hạ tầng

Theo dữ liệu của Rever, hiện nay, các dự án hiện hữu dọc tuyến metro số 1 tại khu vực trung tâm như quận 1, Bình Thạnh hay khu vực Thảo Điền và An Phú quận 2 có giá giao dịch từ khoảng 50 - 120 triệu đồng/m2. Giá thứ cấp của nhiều chung cư nằm dọc Xa Lộ Hà Nội đã tăng thêm từ 300 - 400 triệu đồng/căn so với đầu năm 2019.

Cụ thể, dự án Masteri Thảo Điền ở mức 50 - 60 triệu đồng/m2, tăng hơn 50% so với giá thời điểm mở bán,;Gateway Thảo Điền có giá giao dịch 65 - 75 triệu đồng/m2, tăng khoảng 14,5%; The Vista An Phú đang là 40 - 50 triệu đồng/m2, tăng khoảng 24% so với giá ban đầu...

Tương tự, quận 9 và Thủ Đức cũng đã xuất hiện nhiều dự án với mức giá mới nhờ vị trí gần với metro số 1, vô tình kéo giá chung của toàn thị trường lên cao, chạm mốc 45 triệu đồng/m2.

Dự án Metro Star tại Phước Long B của C.T Group trong đợt mở bán thứ 2 gần đây đã lên đến 45 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10 triệu đồng/m2 so với thời điểm cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, dự án này mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thi công phần móng.

Dự án Centum Wealth của TDH thời điểm mới ra mắt có giá mở bán khoảng 24 triệu đồng/m2, đến nay đã vọt lên mức giá giao dịch 32 - 37 triệu đồng/m2.

Cá biệt, trong số các dự án ở khu vực này, giá căn hộ 9 View của Hưng Thịnh Land có mức tăng gấp đôi.

Mua căn hộ 9 View rộng 58 m2 vào đợt đầu với giá 900 triệu đồng và nhận bàn giao vào đầu 2019, ông Hùng vừa sang nhượng lại với giá 1,8 tỷ.

"Các căn hộ ở đây sang nhượng lại đều vậy. Có căn bằng với diện tích căn của tôi, nhưng người chủ đầu tư thêm nội thất đã bán được với giá 2,1 tỷ", ông Hùng nói.

Cần cẩn trọng khi đầu tư

Trao đổi với Zing, ông Phan Công Chánh - Chuyên gia bất động sản cá nhân, Tổng giám đốc Phú Vinh Group nhận định xu hướng các chủ đầu tư tập trung phát triển dự án dọc theo các tuyến metro đã có tiền lệ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thực tế cho thấy, khi tuyến metro đi vào hoạt động, các dự án nhà ở tại khu vực lân cận ga metro đều có giá bán và giá thuê cao hơn. Mặc dù các dự án dọc tuyến đang có mức độ tăng giá cao song người đầu tư cần quan tâm đến hai yếu tố để đánh giá dự án đó có đang được giao dịch ở mức giá phù hợp.

Thứ nhất là về tình hình pháp lý dự án. Đây là vấn đề các nhà đầu tư cần quan tâm hàng đầu để tránh rủi ro trong tương lai khi mua căn hộ ở khu vực này.

"Mặc dù người mua có thể mua được dự án với giá thấp hơn, nếu pháp lý không đảm bảo thì cái giá phải trả trong tương lai thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều", ông phân tích.

Thứ hai là so sánh giá của các dự án lân cận để cân nhắc đây có phải mức giá hợp lý.

Đánh giá về thời điểm đầu tư, ông Phan Công Chánh cho rằng với những người mua có nhu cầu ở thực, nếu có đủ nguồn lực tài chính thì có thể cân nhắc tìm hiểu dự án phù hợp để mua. Tuy nhiên, với những người mua để đầu tư thì đây chưa thật sự là thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, ông cũng khuyến nghị người đầu tư hãy chỉ mua dự án khi đã nắm chắc về thông tin dự án, tránh trường hợp đổ xô đi mua nhà theo số đông.