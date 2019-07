Bất động sản Vũng Tàu đón nhận đòn bẩy hạ tầng

Đánh thức tiềm năng

Nếu đánh giá về tiềm năng, có lẽ Vũng Tàu không thua kém bất kỳ một địa danh du lịch nổi tiếng nào trên cả nước. Cách TP.HCM chỉ 90 phút đi xe, sở hữu 150 km đường bờ biển với nhiều bãi tắm xinh đẹp, đi kèm hệ động thực vật phong phú, Vũng Tàu có rất nhiều cơ hội để phát triển trở thành một thủ phủ du lịch đẳng cấp không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

Thực tế thì Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Mỗi dịp cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ lớn trong năm, các bãi biển lớn của địa phương đều chật kín người, trong khi các khu resort, khách sạn nổi tiếng đều rơi vào tình trang “cháy phòng”. Chỉ trong năm 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón 13,5 triệu lượt khách, trong đó gần 3,2 triệụ lượt khách lưu trú, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Con số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi trong Quý 1/2019, lượng du khách lưu trú đến với địa phương này lên đến 1,01 triệu lượt, tăng ấn tượng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, khách quốc tế có dấu hiệu tăng nhanh hơn so với khách nội địa với 130.400 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ trong 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón 13,5 triệu lượt khách, trong đó gần 3,2 triệụ lượt khách lưu trú, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Không riêng lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng, Bà Rịa - Vũng Tàu còn có tiềm năng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác, như kinh doanh khai khác hạ tầng cảng biển và thương mại quốc tế nhờ ưu thế về hệ thống cảng nước sâu, trở thành thủ phủ dầu khí, hay có tiềm năng trở thành trung tâm thể thao biển của cả khu vực. Theo các chuyên gia, với nhiều lợi thế sẵn có, nếu có chiến lược phát triển phù hợp, đi cùng sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, Vũng Tàu có cơ hội phát triển trở thành một cực vệ tinh trọng điểm, nằm sát cạnh với trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất vùng là TP.HCM và tạo thành mạng lưới liên kết vùng hoàn hảo.

Theo nghiên cứu của hãng tư vấn chiến lược như Savills, McKinsey... tiềm năng của Vũng Tàu rất phù hợp để phát triển đa dạng các mô hình du lịch giải trí đẳng cấp như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch MICE, dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho người già, hay đầu tư các trung tâm giải trí thể thao biển có quy mô hàng đầu khu vực.

Đòn bẩy hạ tầng

Có một điều kỳ lạ là dù sở hữu nhiều tiềm năng đến thế nhưng Vũng Tàu không chứng kiến những cú bứt phá ngoạn mục, vươn lên trở thành một thủ phủ du lịch đúng nghĩa. Thậm chí địa danh này thời gian qua còn khá trầm lắng nếu so với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của Cam Ranh hay Phú Quốc. Tính đến 2018, toàn Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có 4 khách sạn 5 sao (riêng TP Vũng Tàu có 2), 16 khách sạn 4 sao, rất khiêm tốn so với tiềm năng du lịch vốn có.

Lý giải nghịch lý này không khó. Theo các chuyên gia, một trong những điểm hạn chế của Vũng Tàu là thiếu một cảng hàng không có quy mô lớn, khiến du khách quốc tế gặp khó khăn khi muốn tìm đến địa phương này. Thực tế thì Vũng Tàu đã lên kế hoạch đầu tư các sân bay như sân bay Hồ Tràm, sân bay Vũng Tàu... nhưng đều có quy mô khá nhỏ, phục vụ chuyên biệt cho ngành dầu khí hay chậm triển khai.

Nhưng hạn chế này dự kiến sớm được khắc phục. Cách Vũng Tàu chỉ 1 giờ đi ô tô, sau khi vận hành giai đoạn 1 vào năm 2025, sân bay quốc tế Long Thành (công suất thiết kế 100 triệu lượt khách) đi kèm với nhiều đường bay quốc tế sẽ mang tới đòn bẩy tăng trưởng cực lớn, khi có thể mang hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu.

Sân bay quốc tế Long Thành công suất thiết kế 100 triệu lượt khách đi kèm với nhiều đường bay quốc tế sẽ mang tới đòn bẩy tăng trưởng cực lớn

Cú hích tăng tốc cho bất động sản Vũng Tàu còn đến từ hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, nâng cấp tỉnh lộ ven biển 719 B. Đó còn là cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, nơi thu hút được đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc, đồng thời có nhu cầu giải trí vào dịp cuối tuần.

Nhìn thấy cơ hội từ nhu cầu cần bổ sung thêm hàng chục nghìn phòng khách sạn từ đây đến khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, hàng loạt các chủ đầu tư danh tiếng đã lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường Vũng Tàu. Điển hình như BRG Group đầu tư DoubleTree by Hilton Vũng Tàu, An Gia chuẩn bị giới thiệu dự án căn hộ du lịch với quy mô 1.600 sản phẩm với lợi thế ôm trọn tầm nhìn biển ngay tại trung tâm TP Vũng Tàu. Dọc theo trục Hồ Tràm - Bình Châu, Novaland dự kiến sẽ đầu tư một khu safari, một tổ hợp du lịch nghĩ dưỡng Novaworld với quy mô 1.000 ha.

Tính đến 2018, toàn Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có 4 khách sạn 5 sao (riêng TP Vũng Tàu có 2), 16 khách sạn 4 sao, rất khiêm tốn so với tiềm năng du lịch vốn có

Đi cùng với những tổ hợp du lịch hiện hữu như Hồ Tràm Strip, Melia Hồ Tràm, các dự án khủng được triển khai bởi các nhà đầu tư chiến lược dài hạn, tiềm lực tài chính mạnh sẽ giúp nâng tầm chất lượng du lịch Vũng Tàu, biến nơi đây trở thành cụm du lịch – nghỉ dưỡng giải trí lớn nhất miền Nam với tích hợp đầy đủ các tiện ích giải trí hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc cho du khách và giúp gia tăng độ nhận diện trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo tính toán, giá trị bất động sản ở Vũng Tàu vẫn còn khá mềm so với các địa phương khác, do mới chỉ bước vào giai đoạn đầu của chu kì phát triển. Hơn thế nữa, việc đi sau các địa phương khác chắc chắn là cơ hội khi Vũng Tàu có thể đón nhận dòng vốn đầu tư đang có xu thế dịch chuyển mạnh mẽ từ các thị trường phát triển nóng thời gian qua như Phú Quốc, Cam Ranh, Nha Trang, Đà Nẵng về các địa phương còn nhiều hoang sơ và còn nhiều dư địa phát triển.

Nhã Phương