'Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài'

Sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên diện rộng đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành bất động sản trên toàn cầu. Theo báo cáo từ công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam, trong nửa đầu năm nay doanh số bán nhà ở tại các thành phố lớn Việt Nam đã giảm từ 40 - 60%, trong khi giá thuê giảm 40%.

Ông Alex Crane, Giám đốc điều hành Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết: “Lượng mở bán dự án mới thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giảm 30% tại Hà Nội và giảm mạnh 60% tại TP.HCM. Nguyên nhân là người mua trở nên cân nhắc hơn với quyết định mua nhà trong thời buổi kinh tế khó khăn”.

Ông cho biết mặc dù các chủ đầu tư liên tục đưa ra ưu đãi tài chính hấp dẫn như cho vay không lãi suất hay kéo dài thời hạn thanh toán, doanh số bán căn hộ vẫn không tăng. Bên cạnh đó, vị chuyên gia dự đoán giá nhà có thể sẽ tăng trong ngắn hạn.

Sơn Kim Group, tập đoàn phát triển bất động sản phân khúc cao cấp, cho biết nguồn cung nhà mới giảm 52% trong 6 tháng đầu năm, còn doanh số bán căn hộ giảm 55%, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Dữ liệu từ Real Capital Analytics cũng cho thấy lượng đầu tư bất động sản cho những giao dịch trên 10 triệu USD cũng giảm mạnh hơn 75%, chỉ còn 183 triệu USD từ 655 triệu USD trong năm 2019.

Bất động sản Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, triển vọng thị trường bất động sản tại Việt Nam vẫn tích cực mặc cho doanh số bán căn hộ, giá thuê nhà và nguồn cung nhà mới giảm.

Chuyên gia Alex Crane cho biết: “Công tác phòng ngừa COVID-19 vô cùng hiệu quả của Việt Nam đã thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư quốc tế. Trong năm 2021, có thể sẽ còn nhiều nhà đầu tư nước ngoài để mắt tới thị trường Việt Nam hơn nữa”.

Đại diện công ty City Garden cho biết : “Thị trường bất động sản tại Việt Nam dần thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vì giá nhà trung bình thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác như Hong Kong, Thượng Hải, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Một căn hộ cao cấp ở vị trí đắc địa tại TP.HCM có giá xấp xỉ 10.000 USD/m2, chỉ bằng 25% so với giá nhà ở vị trí tương tự ở Singapore hay Hong Kong”.

Công ty phát triển bất động sản Hong Kong Swire Properties, chủ đầu tư nước ngoài của dự án The River Thủ Thiêm, cho biết Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Dự án khu dân cư cao cấp The River Thủ Thiêm rộng 969.000 m2 tại TP.HCM do Swire Properties và City Garden JSC hợp tác phát triển đã nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư trong và ngoài nước.