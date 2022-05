Bất động sản Phú Quốc thành 'điểm nóng' đầu tư trong bối cảnh 'bình thường mới'

(VTC News) -

Du lịch Phú Quốc hồi phục tạo đà cho BĐS “cất cánh”

Không chỉ có lợi thế nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, sự góp mặt của các khu đô thị, nghỉ dưỡng được đầu tư hiện đại, quy mô mang tầm quốc tế, Phú Quốc còn sở hữu cảng biển và sân bay Quốc tế với 9 đường bay nội địa và 6 đường bay thẳng quốc tế giúp cho lượng khách du lịch tăng đều theo từng năm.

Theo Sở du lịch tỉnh Kiên Giang, quý I/2022, tỉnh đón hơn 1,5 triệu lượt du khách đến tham quan, trong đó riêng đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 32.6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế là hơn 26.000 lượt. Tổng nguồn thu từ du lịch đạt 1.113,4 tỷ đồng.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cũng cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao tại Phú Quốc đã kín phòng, ở phân khúc 3 sao, phòng cũng rất khan hiếm.

Du lịch Phú Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, tạo tiền đề cho bất động sản (nguồn Internet).

Sự phục hồi nhanh chóng của thị trường du lịch tạo đà cho bất động sản Phú Quốc hấp dẫn giới đầu tư. Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành đô thị loại I, thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ Quốc gia và quốc tế vào năm 2025, Phú Quốc sẽ không chỉ là một "điểm đến" mà sẽ là một thành phố đảo đáng sống, một trung tâm kinh tế - tài chính mới của khu vực, diện mạo đô thị sẽ có sự thay đổi ngoạn mục. Nhờ vậy, không chỉ bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản đô thị tại Phú Quốc cũng đang được nhiều nhà đầu tư săn đón.

Bất động sản thuộc 6% quỹ đất ở đô thị “được lòng” nhà đầu tư

Chỉ 6% quỹ đất tại Phú Quốc dành cho phát triển đô thị ở lâu dài, con số này đủ để thấy được sự khan hiếm của những sản phẩm BĐS đô thị với quyền sở hữu lâu dài tại thành phố đảo. Đón đầu xu hướng phát triển này, nhiều nhà đầu tư đã “săn lùng” các bất động sản có tính kế thừa tại quỹ đất sở hữu lâu dài.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Phú Quốc hiện có 3 dự án khu đô thị đang được triển khai, trong đó Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án có quy mô gần 266ha nằm trong quỹ đất đô thị hiếm hoi, với đa dạng loại hình sản phẩm mang đến lựa chọn an cư – đầu tư tiềm năng cho thị trường.

Với vị thế thủ phủ kinh tế, văn hoá, hành chính mới, Meyhomes Capital Phú Quốc chính là mảnh ghép còn thiếu đưa Phú Quốc hiện thực hóa sứ mệnh trở thành điểm đến cho cộng đồng cư dân tri thức trong nước và quốc tế.

The Koradise - “Shophouse Hàn Quốc” sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố đảo

Sự xuất hiện của The Koradise - tiểu khu cao cấp nhất dự án - mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện giai đoạn 1 của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc tới đây sẽ bổ sung nguồn cung shophouse khu đô thị chất lượng cho thị trường BĐS Phú Quốc. Sản phẩm được phát triển bởi chủ đầu tư Tân Á Đại Thành cùng Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc. The Koradise sở hữu vị trí tâm điểm kết nối trực tiếp với đại lộ trung tâm An Thới, Đại lộ Bình Minh mang đến tuyến phố mua sắm giải trí phong cách Hàn Quốc rực rỡ sắc màu tại lõi đại đô thị.

Các căn shophouse The Koradise được sở hữu lâu dài.

Shophouse The Koradise với hình thức sở hữu lâu dài không chỉ mang đến lựa chọn an cư lý tưởng khi được kế thừa đầy đủ hệ tiện ích của đại đô thị như công viên, trường học,… mà còn là điểm đầu tư đắt giá. Các căn shophouse có 2-3 mặt tiền, kiến trúc mang đậm phong cách Hàn Quốc độc đáo, tối ưu công năng và không gian kinh doanh cho chủ sở hữu.

Shophouse The Koradise vừa là suất đầu tư tăng giá tiềm năng vừa là “tấm vé quyền lực” đưa nhà đầu tư gia nhập cộng đồng cư dân quốc tế tại thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.