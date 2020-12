Bất động sản bị COVID-19 dìm giá, nhà đầu tư có nên chốt lời lúc này?

COVID-19 dìm giá bất động sản

Nhiều năm trở lại đây, bất động sản luôn được đánh giá là thị trường màu mỡ với mức giá tăng cao qua từng thời kỳ. Mặc dù xảy ra các đợt khủng hoảng, bong bóng tài chính nhưng thị trường này vẫn nhanh chóng phục hồi. Riêng tại TP.HCM, giá bất động sản vẫn đang tăng mạnh.

Lý giải nguyên nhân giá bất động sản tăng không ngừng nghỉ, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho rằng, thói quen của người Việt là luôn tính cách tiết kiệm để tích trữ tài sản, do đó giá nhà đất tại Việt Nam tăng liên tục.

Theo thống kê, một tỷ trọng lớn từ số tiền tiết kiệm được dùng cho đầu tư bất động sản, đây là nguyên nhân chính khiến giá nhà bị đẩy lên cao. Vì vậy, bất động sản luôn là một kênh đầu tư hấp dẫn, ngay cả trong khủng hoảng.

Việc bất động sản bị COVID-19 dìm giá sẽ giúp những khách hàng có nhu cầu nhà ở thực tìm được sản phẩm có giá hợp lý để chọn làm nơi an cư.

Điển hình, khu vực Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM), giai đoạn 2015 - 2016 giá bán dù đã cao nhưng chỉ ở mức 2.800 - 2.900 USD/m2, song tới đầu năm 2020 đã tăng đến 6.000 - 7.000 USD/m2. Với mức tăng trưởng này, giới đầu tư chắc chắn rằng bất động sản luôn là thị trường phát triển bền vững.

Thế nhưng, từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, thị trường bất động sản Việt Nam buộc phải ghi nhận những "cú điểm huyệt" khiến nhiều doanh nghiệp phá sản. Tài chính bị kìm hãm, nhiều doanh nghiệp không thể bán đúng với giá dự kiến, một số doanh nghiệp nhỏ phải bán cắt lỗ sản phẩm.

Thống kê quý I/2020, giai đoạn dịch COVID-19 mới bùng phát, dù thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái khó khăn nhưng bất động sản vẫn đứng đầu trong các lựa chọn về đầu tư (40%), áp đảo so với các kênh đầu tư khác như gửi tiền tiết kiệm (24%), vàng (17%), chứng khoán (12%).

Đến quý IV/2020, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, có những ngân hàng ở kỳ hạn 24 tháng giảm chỉ còn 5%. Lúc này là thời điểm dành cho nhiều khách hàng có tài chính nhàn rỗi "rót tiền" vào bất động sản thay vì gửi tiền vào ngân hàng.

Nhà đầu tư có nên chốt lời lúc này?

Theo GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, nếu xét ở góc độ khách hàng thì nhiều người sẽ mua được nhà với giá hợp lý trong thời điểm hiện nay, đây là thời điểm nên chọn lựa sản phẩm phù hợp để làm nơi an cư.

Đối với thị trường bất động sản TP.HCM, nếu như trước đây khu vực trung tâm thường là lựa chọn ưu tiên của người mua nhà thì COVID-19 đã "đổi gió" nhu cầu của nhiều người. Khảo sát thực tế, hiện các khu vực ngoại thành với không gian sống quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích được nhiều người lựa chọn hơn.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ghi nhận những năm trở lại đây, thị trường khu Đông và khu Nam của TP.HCM luôn sôi động, kéo theo đó là quỹ đất sạch của hai khu vực này dần trở nên khan hiếm. Chính vì vậy, khu Tây trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, chinh phục thị trường bằng sự phát triển âm thầm.

Hiện khu Tây TP.HCM đang thu hút giới đầu tư với nhiều dự án được triển khai, quỹ đất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của khu Tây ngày càng hoàn thiện với sự kết nối của các công trình giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10, Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cầu vượt An Sương, các tuyến cao tốc 10 tỷ USD TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) và TP.HCM - Cần Thơ, các tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên), số 5 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn).

Đặc biệt, mới đây trong danh sách 13 công trình giao thông mới TP.HCM được khởi công, khu Tây TP.HCM có đến 4 dự án: cầu Kênh A, cầu Kênh B và hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 ở Bình Chánh, đường Trần Văn Giàu thuộc quận Bình Tân.

Với sự phát triển đồng bộ này, khu Tây được các chuyên gia đánh giá là khu vực có tiềm năng mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong tương lai, bất động sản khu Tây được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi là cửa ngõ với những dự án dân cư mang diện mạo đô thị hoàn hảo.

Đặc biệt, việc giá bất động sản không quá cao như khu vực trung tâm cùng việc tập trung vào phân khúc nhà ở đáp ứng giá trị thực trên thị trường cũng khiến khu vực này ngày càng được lòng khách hàng.

Giá đất khu Tây tại thời điểm này ghi nhận rẻ hơn nhiều so với các khu vực khác ở TP.HCM khi chỉ ở mức 25-35 triệu/m2. Trong khi đó, khu vực như Quận 9, Thủ Đức, Nhà Bè đang ở mức 40 triệu/m2; trung tâm như Quận 7, Quận 2 lên tới khoảng 100 triệu/m2. Do đó, nếu xét về vị trí phù hợp để chọn làm nơi an cư hiện nay, các chuyên gia bất động sản đánh giá cao khu Tây TP.HCM.