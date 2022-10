Bất động sản Bến Cát 'nổi sóng' nhờ FDI

(VTC News) -

“Bùng nổ” thu hút FDI

Bình Dương hiện đang là địa phương năng động bậc nhất cả nước trong việc thu hút vốn FDI. Theo báo cáo của UBND Bình Dương, tính đến tháng 8-2022 tỉnh đã thu hút được 2,56 tỷ USD (tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021). Lũy kế đến nay toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 4.063 dự án FDI từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 39,5 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI, chỉ sau TP.HCM.

Nhờ sự bùng nổ của dòng vốn FDI và công nghiệp, Bến Cát đang trở thành “miền đất hứa” của các nhà đầu tư bất động sản.

Ngay sau dịch COVID-19, địa phương này nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với các nước châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan… Với vị trí trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hạ tầng phát triển mạnh mẽ, đa số các nhà đầu tư đều đánh giá cao tiềm năng đặt nhà xưởng tại Bình Dương và xem đây là khu vực ưu tiên hàng đầu khi đặt chân tới Việt Nam.

Thực tế, thời gian gần đây, những dự án lớn liên tục được các tập đoàn quốc tế công bố đầu tư tại Bình Dương. Trong đó, Tập đoàn Lego xây dựng nhà máy quy mô 44 ha đặt tại khu công nghiệp VSIP3 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Nhà máy Lego xây tại Bình Dương là nhà máy thứ 6 của Lego trên thế giới và thứ 2 ở châu Á, dự kiến sẽ tạo ra 4.000 việc làm cho người lao động.

Đây cũng là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ trong mắt các nhà đầu tư ngoại, Bình Dương luôn là nơi tiềm năng để rót vốn đầu tư.

Hiện Bình Dương đang đẩy nhanh quá trình mở rộng các khu công nghiệp lên phía Bắc của tỉnh bao gồm Nam Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng. Hàng chục khu công nghiệp với quy mô lên đến hàng ngàn héc ta đang được phát triển để đón dòng vốn FDI đổ vào xây dựng nhà máy. Sắp tới, đây sẽ là một trung tâm công nghiệp sôi động bậc nhất không chỉ của Bình Dương mà cả Việt Nam. Song song đó, các đô thị cũng sẽ được Bình Dương phát triển để mang đến cơ hội an cư cho người lao động đến làm việc và thu hút lực lượng lao động trình độ cao.

“Điểm nóng” Bến Cát

Với hàng loạt những con số dẫn đầu về thu hút FDI, Bình Dương tiếp tục minh chứng sức hút và vị thế của một “thủ phủ” công nghiệp giàu tiềm năng. Điều này cũng kéo theo sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường bất động sản tại đây.

Không chỉ tại ba thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, sự sôi động đang lan tỏa đến Bến Cát, biến những khu vực này thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư bất động sản. Theo quy hoạch của Bình Dương, để đón dòng vốn FDI đang đổ bộ vào Bình Dương, thời gian tới Bến Cát sẽ dành quỹ đất lên đến 3.200ha để phát triển công nghiệp. Đây là con số khổng lồ nếu so với Bàu Bàng chỉ có 1.000ha, Bắc Tân Uyên 215ha, Tân Uyên 1.630ha và TP Thủ Dầu Một 765ha.

Anh Ngọc Quý (TP.HCM) cho rằng đến năm 2025 Bến Cát sẽ lên thành phố, giá bất động sản sẽ không thua Thuận An và Dĩ An vì ngành công nghiệp tại đây đang phát triển rất nhanh. “Nhu cầu nhà ở, công xưởng, con người gia tăng mạnh khiến giá đất cũng nhảy theo cấp số nhân. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư bởi giá đất còn rất rẻ, nhu cầu ở tại đây là có thực và không mang tính chất đầu cơ”, anh nói.

Dân số Bến Cát hiện nay là gần 400.000 người. Dự báo đến 2030 con số này sẽ vượt 600.000 người và đạt hơn 900.000 người vào năm 2040. Về nhà ở, Bến Cát đang cần khoảng 10.000 căn hộ cho chuyên gia nước ngoài và 30.000 căn hộ giá rẻ cho người lao động. Với sự bùng nổ của dòng vốn FDI và phát triển công nghiệp mạnh mẽ như hiện nay, thời gian tới những con số này chắc chắn sẽ còn nhảy vọt, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản bứt phá.

Ghi nhận đến thời điểm này, khu đô thị Richland Residence đang mang đến sự lựa chọn tối ưu cho giới đầu tư bởi đây là dự án hiếm hoi hoàn chỉnh về pháp lý đồng thời tọa lạc ngay trung tâm Bến Cát nhưng mức giá chỉ 1,6 tỉ đồng/căn 1 trệt 1 lầu (giao hoàn thiện, có nội thất cao cấp) hoặc 1,23 tỉ đồng/nền (khách hàng tự xây nhà theo mẫu).

Ngoài mức giá hấp dẫn, khách hàng còn được hưởng gói giải pháp tài chính linh hoạt, thanh toán trước 30% và giãn tiến độ thanh toán từ 6-7 đợt. Trường hợp khách hàng có nhu cầu về vốn sẽ được ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Những khách hàng thanh toán sớm còn được chiết khấu 2,5%, chiết khấu 1,8% khi vay ngân hàng và hưởng lãi suất thanh toán vượt tiến độ lên đến 18%.

Thiết kế nhà phố thương mại Richland Residence có giá chỉ 1,6 tỷ đồng/căn, thiết kế 1 trệt 1 lầu có thể kết hợp ở và kinh doanh hoàn hảo.

Ngoài ra, với quy mô diện tích lên đến 15,46ha, Richland Residence còn được đầu tư hệ thống tiện ích bài bản, đặc biệt chú trọng mảng xanh cho cư dân với hai hệ thống công viên rộng 1.700 m2 và 3.400 m2. Bên cạnh đó, chỉ trong vài bước di chuyển cư dân tận hưởng hệ thống tiện ích đa dạng bao gồm: khu phố thương mại sầm uất, nhà hàng, café, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, khu thể thao đa năng... phục vụ trọn vẹn nhu cầu giải trí, mua sắm, vui chơi ngay tại ngưỡng cửa nhà.

Hạ tầng chính của Richland Residence gồm hệ thống tiện ích như công viên, khu vui chơi giải trí đã được xây dựng hoàn thiện.

Đặc biệt, hiện Richland Residence đã hoàn thành 100% hạ tầng, các tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa năng… đã đưa vào hoạt động. Do vậy, khách hàng có thể an tâm giao dịch và tính thanh khoản cũng đảm bảo tốt nhất.