Bắt giữ kẻ vận chuyển 5 bánh heroin từ Điện Biên về Hà Nam tiêu thụ

Ngày 21/7, theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cường Thắng (SN 1992, trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Cường Thắng (dấu x) tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo cơ quan công an, khoảng 6h ngày 8/7, tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Cường Thắng đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và 10.149 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) từ Điện Biên về Hà Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan công an Thắng khai nhận mua số ma túy trên của một phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời.

Cũng theo cơ quan chức năng, Nguyễn Cường Thắng là đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy, từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và 1 tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản.

Bản thân Thắng là người nghiện ma túy, đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và đi trường giáo dưỡng nên thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất manh động và liều lĩnh. Thắng thường xuyên móc nối, cấu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về Hà Nam để bán.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

