Bắt đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em

Sáng 18/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Huang Ya Shan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Huang Ya Shan bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an huyện Hải Phong (TP Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Sau khi trốn lệnh truy nã, Huang Ya Shan nhập cảnh vào Việt Nam và đến thăm người thân tại xã Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) và thăm người thân tại huyện Long Thành (Đồng Nai).

Đối tượng Huang Ya Shan bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an huyện Hải Phong (TP Sán Vĩ, Quảng Đông, Trung Quốc).

Khi biết được đối tượng người nước ngoài ở tại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội, để phòng chống dịch bệnh, Công an huyện Long Thành phối hợp với các đơn vị chức năng đưa đối tượng Huang Ya Shan đến Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai tiến hành cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Do đối tượng Huang Ya Shan không có giấy tờ tùy thân, lai lịch, nên ngày 5/9, Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai đã chuyển đối tượng Huang Ya Shan đến Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Cửu để tiếp tục cách ly, theo dõi.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Huang Ya Shan khi đang thực hiện việc cách ly tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Cửu.

Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra theo quy định.