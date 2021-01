'Bật đèn xanh' lập khống hồ sơ trục lợi tiền ngân sách, 2 lãnh đạo xã bị khởi tố

(VTC News) -

Chiều 16/1, trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Công an đọc quyết định khởi tố Lưu Công Thượng

3 bị can gồm Lưu Quang Thượng (SN 1954) nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc trong giai đoạn 2004 - 2014; Trần Công Oanh (SN 1960) nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến giai đoạn 2005-2014, Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn 2014-2020 và Nguyễn Văn Hồng (SN 1980), nguyên công chức địa chính của UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Bị can Nguyễn Văn Hồng

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian tại vị, Lưu Quang Thượng và Trần Công Oanh đã cho chủ trương để Nguyễn Văn Hồng lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cây trồng do mưa lụt để rút tiền của ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng.

Bị can Trần Công Oanh

Trong khi số tiền thực tế chi trả cho các hộ dân theo mức thiệt hại thực tế là khoảng 83 triệu đồng. Số tiền hơn 722 triệu đồng còn lại được sử dụng để chi tiêu cho các hoạt động khác mà không có chứng từ.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng liên quan khám xét tại nhà riêng của 3 bị can tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.